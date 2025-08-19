Ο Αλεξάντερ Ίσακ έσπασε τη σιωπή του εν μέσω αμφιβολιών για το μέλλον του κι έστειλε μήνυμα αποχώρησης από τη Νιούκαστλ, με τη Λίβερπουλ να παραμονεύει...

Οξύνεται η ένταση ανάμεσα σε Νιούκαστλ και Αλεξάντερ Ίσακ. Ο Σουηδός επιθετικός θέλει να αποχωρήσει το καλοκαίρι από το «St. James Park» με προορισμό τη Λίβερπουλ, όμως οι Magpies δεν ενδίδουν στις πιέσεις και προς το παρόν σκοπεύουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ.

Κι όσο η ανακωχή δεν φαίνεται πουθενά στον ορίζοντα, τόσο θα μεγαλώνει και το ρήγμα μεταξύ των δυο πλευρών. Χαρακτηριστική απόδειξη το τελευταίο μήνυμα του Ίσακ στα social media, ο οποίος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αποχώρησης από τη Νιούκαστλ.

Με αφορμή την απουσία του από την τελετή βράβευσης των κορυφαίων της Premier League για την περσινή σεζόν, ο Ίσακ έριξε τα βέλη του προς το κλαμπ και τόνισε πως μια σχέση δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη.

«Δεν βρίσκομαι στην τελετή απόψε. Με όλα όσα συμβαίνουν, δεν ένιωσα ότι ήταν σωστό να είμαι εκεί. Έμεινα σιωπηλός για πολύ καιρό, ενώ άλλοι μιλούσαν. Αυτή η σιωπή επέτρεψε σε ορισμένους να προωθήσουν τη δική τους εκδοχή των γεγονότων, παρόλο που γνωρίζουν πως δεν αντανακλά όσα ειπώθηκαν και συμφωνήθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες.

Η πραγματικότητα είναι ότι δόθηκαν υποσχέσεις και ο σύλλογος γνωρίζει τη θέση μου εδώ και πολύ καιρό. Το να παρουσιάζεται τώρα η κατάσταση σαν να προκύπτουν μόλις τώρα αυτά τα ζητήματα, είναι παραπλανητικό.

Όταν οι υποσχέσεις δεν τηρούνται και η εμπιστοσύνη χάνεται, η σχέση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή — και γι’ αυτό η αλλαγή είναι προς το συμφέρον όλων, όχι μόνο το δικό μου» τόνισε χαρακτηριστικά, πυροδοτώντας... σειρήνες στο «St. James Park».