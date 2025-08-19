Χόιλουντ: Νάπολι και Μίλαν διεκδικούν τον Δανό
Ο Ράσμους Χόιλουντ βρίσκεται στα ρανταρ δύο μεγάλων διεκδικητών του φετινού σκουντέτο, τη Ναπολι και τη Μιλαν. Όπως αναφέρει η Gazzetta dello sport» δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Αταλάντα, ο Δανός επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να επιστρέψει στη Serie A. Η απόφαση αναμένεται άμεσα, ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας.
Ο εκλεκτός για τη μετά-Λουκάκου εποχή;
Ο Αντόνιο Κόντε, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Τζοβάνι Μάνα, έθεσαν ως προτεραιότητα την ενίσχυση στη γραμμή κρούσης μετά τον τραυματισμό του Ρομέλου Λουκάκου. Ο Χόιλουντ είναι στην κορυφή της εν λόγω λίστας με τις πρώτες επαφές να έγιναν ήδη, με τον Μάνα να διερευνά τη δυνατότητα δανεισμού.
Στον αντίποδα η Μίλαν είχε κινηθεί πρώτη για τον Χόιλουντ, αλλά δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία. Το εμπόδιο είναι διπλό, αφενός η επιθυμία του παίκτη να μετακομίσει με κανονική μεταγραφή κι όχι με δανεισμό και δικαίωμα αγοράς, αφετέρου η μεγάλη διαφορά στην εκτίμηση του ποσού μεταγραφής. Παρόλα αυτά, η είσοδος της Νάπολι στο «παιχνίδι» δεν φαίνεται να τρομάζει τους Ροσονέρι.
Να θυμίσουμε πως ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή της Γιουνάιτεντ κόντρα στην Άρσεναλ (1-0) και ο 22χρονος φορ είχε αποκτηθεί από τους Κόκκινους Διαβόλους το 2023, μία μεταγραφή που κόστισε πάνω από 80 εκατ. ευρώ στον σύλλογο!
