Πολ Πογκμπά: Η επιστροφή ενός παραστρατημένου

Η κλεψύδρα της αναμονής έχει σχεδόν αδειάσει για τον Πολ Πογκμπά που μετά από χίλια κύματα ετοιμάζεται να πατήσει ξανά το πόδι του στο χορτάρι.

Ιούνιος του 2025. Ο Πολ Πογκμπά υπογράφει με την Μονακό και ξεσπάει σε κλάματα. Δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, στο δεξί του χέρι κρατάει το στυλό και με το αριστερό κρύβει το πρόσωπό του. Βρίσκει για λίγο την αυτοκυριαρχία του και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη των ανθρώπων των Μονεγάσκων προς το πρόσωπό του.

Εξορισμένος από το ποδόσφαιρο εδώ και δύο χρόνια, από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν και αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την Γιουβέντους απέναντι στην Έμπολι. Στις 11 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και από εκεί ξεκίνησε η «κατηφόρα», ο αποκλεισμός του από τη δράση και η αδράνεια.

Ο Πογκμπά συμπεριλήφθη στην αποστολή της Μονακό για την σημερινή αναμέτρηση με τη Ρεν (22/11, 20:00), μία ημέρα που ο ίδιος περίμενε πώς και πώς εδώ και καιρό. Η επιστροφή του 32χρονου -πλέον Γάλλου- είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ.

Το άλμα στην Γιουνάιτεντ και η «τρικυμία» με Μουρίνιο

Ένας υπερταλαντούχος παίκτης, μία εκκεντρική προσωπικότητα. Την ποιότητά του όμως κανένας δεν μπορούσε να αμφισβητήσει. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε... γη και ύδωρ στην Γιουβέντους το 2016 προκειμένου να τον φέρει ξανά στην Αγγλία, αντί 105 εκατ. ευρώ, μιας και πριν τους Μπιανκονέρι είχε αγωνιστεί από τις μικρότερες κατηγορίες των Κόκκινων Διαβόλων.

Έξι χρόνια έμεινε στο Μάντσεστερ με σημαντικότερο επίτευγμά του την κατάκτηση του Europa League το 2017. Στον τελικό με τον Άγιαξ εκείνος είχε ανοίξει το δρόμο προς τη νίκη (2-0). Έναν χρόνο μετά, απόλαυσε ξανά δόξα και φήμη σκοράροντας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018 απέναντι στην Κροατία. Βρισκόταν στα καλύτερά του, αλλά η συνέχεια ήταν διαφορετική.

Μόνο ρόδινα δεν ήταν τα χρόνια που πέρασε στο «Ολντ Τράφορντ». Η παραμονή του εκεί δεν ήταν και η πιο «ήσυχη» της καριέρας του. Η σχέση του με τον Ζοσέ Μουρίνιο ήταν ιδιαίτερα ταραχώδης και αποτέλεσε έναν από τους λόγους που αποχώρησε τελικά από τον σύλλογο.

«Δεν το καταλάβαινα. Ήμουν παίκτης με σημαντικό ρόλο στην ομάδα και ξαφνικά βρέθηκα στον πάγκο. Δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν υπήρχε επικοινωνία. Δεν ήμουν χαρούμενος και ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι χαρούμενος δεν μπορεί να παίξει καλά. Έπεσα σε κατάθλιψη, χωρίς να το καταλάβω. Γιατί κανείς δεν μας διδάσκει τί είναι η κατάθλιψη. Μέχρι που άρχισα να έχω αραίωση, να έχω κενά στα μαλλιά μου. Δεν κατάλαβα γιατί. Μου είπαν ότι όλα ήταν λόγω άγχους», αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του την περασμένη άνοιξη.

Το 2022 επέστρεψε Γιουβέντους για μία δεύτερη θητεία, όμως τα πράγματα έμελλε να πάρουν μία διαφορετική τροπή με τον ίδιο να βγαίνει «λαβωμένος» από ένα δικό του λάθος αναζητώντας στην πορεία την ποδοσφαιρική του «Ιθάκη».

Ντόπινγκ, οικογενειακά... τέρατα και αναμονή

Προτού έρθει το... χαστούκι του αποκλεισμού του λόγω ντόπινγκ, ο Πογκμπά είχε να διαχειριστεί δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις. Και παράλληλα ολίγον τι περίεργες. Βρέθηκε αντιμέτωπος με απίστευτες κατηγορίες που προέρχονταν από τον ίδιο του τον αδερφό, Ματίας. Οι οποίες αφορούσαν ακόμη και μάγια (!) προς διάφορους συμπαίκτες του στην Εθνική Γαλλίας, μεταξύ αυτών και του Κιλιάν Μπαπέ.

Ο... ταραξίας Ματίας ήταν πίσω από την απαγωγή του αδερφού του, ο οποίος απήχθη λίγους μήνες προτού αποχωρήσει προς Ιταλία μεριά και έπεσε μάλιστα θύμα εκβιασμού από τα ίδια άτομα.

Η Γιουβέντους φαινόταν για τον ίδιο ο ιδανικός τρόπος και τόπος για να κάνει το δικό του restart μετά τα οικογενειακά του ζητήματα, αλλά και το φευγιό του από την Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, ο Πογκμπά έπεσε θύμα του εαυτού του. Τον Φεβρουάριο του 2024 τιμωρήθηκε αρχικά με τετραετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο, ποινή που στη συνέχεια μειώθηκε στους 18 μήνες. Γεγονός που του έσωσε και την καριέρα.

«Θα είχα αποσυρθεί εάν με είχαν τιμωρήσει με ποινή τεσσάρων χρόνων. Δεν ήθελα να το πω δημόσια, αλλά αυτό σκεφτόμουν», είχε παραδεχθεί. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν λάθος του να λάβει το σκεύασμα στο οποίο βγήκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ, αρνούμενος ότι γνώριζε πως περιείχε απαγορευμένη ουσία.

Πογκμπά και Γιουβέντους συμφώνησαν να τερματίσουν την συνεργασία τους τον περασμένο Νοέμβριο. Στο μεταξύ, ο Γάλλος είχε επιστρέψει στις προπονήσεις έχοντας εκτίσει 13 μήνες από την ποινή του και ενώ σκεφτόταν την προοπτική του MLS, η Μονακό ήρθε για να του πετάξει σανίδα «σωτηρίας».

🚨🇫🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Paul Pogba (32) is in Monaco's squad to play Rennes this weekend! ✅ pic.twitter.com/7wIGSoUwY4 — EuroFoot (@eurofootcom) November 21, 2025

Η ώρα για την μεγάλη επιστροφή του... τρελάρα Πογκμπά έχει φτάσει. Μένοντας «καθαρός» από τραυματισμούς τις τελευταίες εβδομάδας και προπονηθεί σε βαθμό που να κερδίσει μία θέση στην αποστολή του Σεμπαστιέν Ποκονιόλι, ήρθε η ώρα για να βιώσει ξανά τον παλμό της μπάλας.