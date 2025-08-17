Στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας στην Αγγλία, η κυνική Άρσεναλ άνοιξε το «δώρο» του Μπαγιντίρ και πλήγωσε μια ανώτερη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (0-1) που δεν βρήκε ποτέ τον τρόπο να απαντήσει.

Πέρσι αποτέλεσε την αχίλλειο πτέρνα της καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αντρέ Ονάνα και Μπαγιντίρ αποδείχθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων κάτω από τα γκολποστ, όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως δεν μαθαίνει από τα λάθη της. Και τα πλήρωσε ξανά στο ντέρμπι της πρεμιέρας. Παρά την ανώτερη εικόνα της στο γήπεδο απέναντι σε μια παθητική Άρσεναλ, το εγκληματικό λάθος του Μπαγιντίρ έκρινε το ντέρμπι υπέρ των Gunners που απέδρασαν από το «Ολντ Τράφορντ» με 1-0 και ξεκίνησαν νικηφόρα - μα προβληματικά - τη νέα σεζόν.

Με τον Τούρκο γκολκίπερ να παίρνει τη θέση του τραυματία Ονάνα κάτω από τα γκολπόστ, η Άρσεναλ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην πρώτη και -ουσιαστικά - μοναδική της φάση σε όλο τον αγώνα. Στο 13΄ο Ράις εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μπαγιντίρ τα έκανε μαντάρα με ασθενική απομάκρυνση και ο Καλαφιόρι τον τιμώρησε για να ανοίξει το σκορ με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι.

Η Γιουνάιτεντ προσπάθησε να απαντήσει και έβγαζε τελικές με περίσσεια συχνότητα, μα όχι αρκετά ποιοτικές για να προβληματίσει σοβαρά το Ράγια. Ο πρώτος που το έκανε τελικά ήταν ο Ντόργκου στο 30΄, ο οποίος σημάδεψε το κάθετο δοκάρι της εστίας με κεραυνό έξω από την περιοχή. Οκτώ λεπτά αργότερα ο Ράγια έδιωξε με τα ακροδάχτυλα το διαγώνια πλασέ του Κούνια για να κρατήσει ακέραιο το προβάδισμα των Gunners, το οποίο απειλήθηκε ξανά σοβαρά στο 69΄σε φάση διαρκείας στην περιοχή.

Υιοθετώντας μια πλήρως παθητική στάση, η Άρσεναλ δεινοπαθούσε, αλλά ο Ράγια ήταν εκεί όποτε κλήθηκε για να την κρατήσει όρθια. Στο 74΄ο Ισπανός γκολκίπερ απογειώθηκε για να διώξει εντυπωσιακά τη σκαστή κεφαλιά του κινητικού Μπουμό, με τη Γιουνάιτεντ να πολιορκεί μέχρι το φινάλε, αλλά στο τέλος να υποκύπτει στη... μοναδική πληγή της!

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ρούμπεν Αμορίμ): Μπαγιντίρ, Σο (80΄Μαγκουάιρ), Ντε Λιχτ, Γιορό, Νταλότ (55΄Ντιαλό), Ντοργκού, Κασεμίρο (65΄Ουγκάρτε), Μπρούνο Φερναντές, Κούνια, Μπουμό, Μάουντ (65΄Σέσκο)

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ (72΄Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (72΄Λιούις-Σκέλι), Θουμπιμέντι, Ράις (83΄Μερίνο), Όντεγκααρντ, Σάκα, Μαρτινέλι (60΄Μαντουέκε), Γιόκερες (60΄Χάβερτς)

