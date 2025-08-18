Άσχημα νέα για τον Αντόνιο Κόντε, καθώς ο Ρομέλου Λουκάκου θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό ματς της Νάπολι με τον Ολυμπιακό.

Κακά νέα για τη Νάπολι και τον Αντόνιο Κόντε. Καθώς ο Ρομέλου Λουκάκου θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο διάστημα μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο φιλικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ο επιθετικός της Νάπολι υπέστη σοβαρή ρήξη του ορθού μηριαίου μυός στο αριστερό πόδι και θα υποβληθεί σε ιατρική συμβουλευτική για πιθανή χειρουργική επέμβαση.

«Μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο Ρομέλου Λουκάκου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο Pineta Grande Hospital, οι οποίες έδειξαν σοβαρή ρήξη του ορθού μηριαίου μυός στο αριστερό του πόδι. Ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης και θα υποβληθεί και σε ιατρική αξιολόγηση για ενδεχόμενο χειρουργείο» ανέφερε η ομάδα στη σχετική ανακοίνωση.

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποθεραπείας είναι τουλάχιστον τρεις μήνες, με τον Βέλγο να αναμένεται να επιστρέψει σε τρείς μήνες.

Ο τραυματισμός του Λουκάκου αναγκάζει τη Νάπολι να αναζητήσει νέο επιθετικό

Αφού ο Ρομέλου Λουκάκου θα μείνει εκτός δράσης για καιρό, αναγκάζει τον αθλητικό διευθυντή της Νάπολι, Τζοβάνι Μάννα, να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση ενίσχυσης στην επίθεση. Σύμφωνα με το Corriere dello Sport, οι υποψήφιοι για να καλύψουν το κενό του είναι Τζόσουα Ζίρκζε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ζαν-Φιλίπ Ματέτα της Κρίσταλ Πάλας, ενώ στα ραντάρ των Παρτενοπέι είναι και ο Αρτέμ Ντόβμπικ της Ρόμα και ο Νίκολα Κρστόβιτς της Λέτσε