«Τελειωμένος» από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρέπει να θεωρείται ο Ράσμους Χόιλουντ που έμεινε μάλιστα εκτός αποστολής στο ντέρμπι με την Άρσεναλ.

Τις τελευταίες του ημέρες στο Μάντσεστερ φαίνεται πως διανύει ο Ράσμους Χόιλουντ! Ο 22χρονος Δανός επιθετικός δεν υπολογίζεται από τον Ρούμπεν Αμορίμ και αναμένεται να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, μόλις δύο χρόνια μετά την άφιξή του στην Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα, ο Αμορίμ δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας τον Χόιλουντ κάνοντας ακόμη πιο ξεκάθαρες τις... διαθέσεις του. Ο 22χρονος φορ είχε αποκτηθεί από τους Κόκκινους Διαβόλους το 2023, μία μεταγραφή που κόστισε πάνω από 80 εκατ. ευρώ στον σύλλογο!

Δεν κατάφερε όμως ποτέ να δικαιολογήσει τα χρήματα που δαπάνησε η ομάδα του για να τον αποκτήσει από την Αταλάντα. Σε 95 συνολικά συμμετοχές με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, έχει καταγράψει μόλις 26 γκολ. Ο Δανός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων, μεταξύ αυτών της Μίλαν και της Λειψίας.