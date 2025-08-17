Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Τελειώνει» ο Χόιλουντ, δεν τον υπολογίζει ο Αμορίμ
Τις τελευταίες του ημέρες στο Μάντσεστερ φαίνεται πως διανύει ο Ράσμους Χόιλουντ! Ο 22χρονος Δανός επιθετικός δεν υπολογίζεται από τον Ρούμπεν Αμορίμ και αναμένεται να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, μόλις δύο χρόνια μετά την άφιξή του στην Γιουνάιτεντ.
Μάλιστα, ο Αμορίμ δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας τον Χόιλουντ κάνοντας ακόμη πιο ξεκάθαρες τις... διαθέσεις του. Ο 22χρονος φορ είχε αποκτηθεί από τους Κόκκινους Διαβόλους το 2023, μία μεταγραφή που κόστισε πάνω από 80 εκατ. ευρώ στον σύλλογο!
Δεν κατάφερε όμως ποτέ να δικαιολογήσει τα χρήματα που δαπάνησε η ομάδα του για να τον αποκτήσει από την Αταλάντα. Σε 95 συνολικά συμμετοχές με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, έχει καταγράψει μόλις 26 γκολ. Ο Δανός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων, μεταξύ αυτών της Μίλαν και της Λειψίας.
🚨 Rasmus Højlund and Manchester United, it’s definitely over.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025
Højlund won’t be part of Man United squad against Arsenal as club sends clear message pushing for his exit.
United open to permanent and also loan deal, Højlund will assess his options — follows @lauriewhitwell. pic.twitter.com/uVhIzXB4Ai
