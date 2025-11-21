Λίγο πιο αργά από το συνηθισμένο θα ξεκινήσει η νέα σεζόν της Premier League και ο λόγος δεν είναι άλλος από τον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Πιο αργά παρά ποτέ θα έχουμε σέντρα στη σεζόν 2026/2027 της Premier League! Η κορυφαία λίγκα του κόσμου, που έχει... καλομάθει τον κόσμο της καθηλώνοντάς τον από τα μέσα Αυγούστου μπροστά από τις τηλεοράσεις, θα κάνει μία εξαίρεση.

Η νέα σεζόν θα αρχίσει και επίσημα το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, μία εβδομάδα δηλαδή μετά από την συνηθισμένη της ημερομηνία. Ο λόγος φυσικά για αυτό είναι οι υποχρεώσεις παικτών και εθνικών στο Μουντιάλ 2026. Ο τελικός της σπουδαίας διοργάνωσης, που ξεκινάει στις 11 Ιουνίου, είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου κάτι που έφερε και την σχετική «παράταση» της Premier League.

Όπως γίνεται αντιληπτό, μεταξύ του τελικού του Μουντιάλ και της έναρξης του πρωταθλήματος μεσολαβούν συνολικά 33 ημέρες. Τελευταία φορά που η σέντρα της νέας σεζόν καθυστέρησε, ήταν πίσω στο 2020. Τότε, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων ξεκίνησαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2020.