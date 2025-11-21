Premier League: «Παράταση» στη σέντρα της νέας σεζόν λόγω Μουντιάλ 2026
Πιο αργά παρά ποτέ θα έχουμε σέντρα στη σεζόν 2026/2027 της Premier League! Η κορυφαία λίγκα του κόσμου, που έχει... καλομάθει τον κόσμο της καθηλώνοντάς τον από τα μέσα Αυγούστου μπροστά από τις τηλεοράσεις, θα κάνει μία εξαίρεση.
Η νέα σεζόν θα αρχίσει και επίσημα το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, μία εβδομάδα δηλαδή μετά από την συνηθισμένη της ημερομηνία. Ο λόγος φυσικά για αυτό είναι οι υποχρεώσεις παικτών και εθνικών στο Μουντιάλ 2026. Ο τελικός της σπουδαίας διοργάνωσης, που ξεκινάει στις 11 Ιουνίου, είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου κάτι που έφερε και την σχετική «παράταση» της Premier League.
The 2026/27 Premier League season will start a week later than usual on Saturday August 22. It is the latest the competition has ever started due to the World Cup final being held on July 19, with the top-flight campaign starting 33 days later 📆 pic.twitter.com/Wc2aI4IAZP— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 21, 2025
Δείτε ΕπίσηςPremier League:«Όχι» στο salary cap από τις ομάδες του πρωταθλήματος, εγκρίθηκαν νέοι οικονομικοί κανονισμοί
Όπως γίνεται αντιληπτό, μεταξύ του τελικού του Μουντιάλ και της έναρξης του πρωταθλήματος μεσολαβούν συνολικά 33 ημέρες. Τελευταία φορά που η σέντρα της νέας σεζόν καθυστέρησε, ήταν πίσω στο 2020. Τότε, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων ξεκίνησαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2020.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.