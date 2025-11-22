Η Τσέλσι επικράτησε της Μπέρνλι 2-0 εκτός έδρας και βρέθηκε στο -3 από την κορυφή της Premier League!

Η Τσέλσι πέτυχε την τρίτη διαδοχική της νίκη και πλησίασε ακόμα περισσότερο την κορυφή της Premier League. Οι Μπλε επικράτησαν 2-0 εκτός έδρας της Μπέρνλι και βρέθηκαν στο -3 από την Άρσεναλ, αλλά με ματς περισσότερο. Οι Λονδρέζοι είχαν τον έλεγχο, κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης και η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη, μιας και δείχνουν πως είναι συνεπείς στη μάχη του τίτλου. Εντυπωσιακό το δεύτερο τέρμα των φιλοξενούμενων.

H εμφάνιση των Μπλε δεν ήταν εντυπωσιακή, μπήκαν πιο δυνατά, πίεσαν, αλλά δε βρήκαν χώρους προς την αντίπαλη εστία. Ελάχιστες φάσεις στις δυο περιοχές, με τους φιλοξενούμενους να θέλουν, αλλά να μην μπορούν να απειλήσουν. Οι «ισορροπίες» άλλαξαν στο 37ο λεπτό. Ο Γκίτενς «σέρβιρε» ιδανικά και ο Πέδρο Νέτο, με υπέροχη κεφαλιά έκανε το 1-0, στην καλύτερη φάση του πρώτου ημιχρόνου.

Ιδιο σκηνικό και στο β' μέρος, με την Τσέλσι να έχει τον έλεγχο και την Μπέρνλι να μην είναι σε θέση να δημιουργήσει. Στο 63’ οι Λονδρέζοι πλησίασαν στο δεύτερο γκολ, αλλά η προσπάθεια του Πέδρο Νέτο βρήκε στο δοκάρι. Στο 77ο λεπτό ακόμα μια καλή στιγμή, όταν ο Γκούστο βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά είδε τον Ντουμπράφκα να τον κερδίζει. Ωστόσο, στο 88' σε μια φάση που την εστία, η Τσέλσι κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα και ο Έντσο Φερνάντες από κοντά διαμόρφωσε το 2-0. Τι λένε οι αριθμοί για τον Αργεντινό; Εγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία της Premier League με 10+γκολ υπό τις οδηγίες προπονητή με το ίδιο όνομα (Έντσο Μαρέσκα).