Σεμένιο: Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τον οπαδό που έβρισε τον παίκτη της Μπόρνμουθ
Η αστυνομία της Αγγλίας έκανε γνωστή τη τιμωρία του οπαδού της Λίβερπουλ μετά την λεκτική επίθεση στον Αντουάν Σεμένιο στη πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Μπόρνμουθ.
Στον 47χρονο φίλο των «κόκκινων» απαγορεύτηκε τόσο η είσοδος στα γήπεδα της Premier League όσο και το να πλησιάσει σε αυτά σε ακτίνα ενός μιλίου ενώ ταυτόχρονα η έρευνα συνεχίζεται. Ο ίδιος είχε συλληφθεί ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερος.
Το αγγλικό πρωτάθλημα έδειξε με αυτή τη κίνηση ότι καταδικάζει κάθε μορφή ρατσιστικής επίθεσης και ότι δε θα επιτρέψει σε οπαδούς με τέτοιες διαθέσεις να παρευρίσκονται στα αγγλικά γήπεδα. Επίσης η διοίκηση της Λίβερπουλ τόνισε πως καταδικάζει αυτές τις συμπεριφορές, όπως και οι παίκτες της. Στο πλεύρο του παίκτη φυσικά και ολόκληρος ο οργανισμός της Μπόρνμουθ.
Δείτε ΕπίσηςΛίβερπουλ - Μπόρνμουθ: Συνελήφθη 47χρονος άνδρας ως ύποπτος για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμενιό στο «Άνφιλντ»
Liverpool Football Club is aware of an allegation of racist abuse made during our Premier League game against AFC Bournemouth.— Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025
We condemn racism and discrimination in all forms, it has no place in society or football.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.