Απαγόρευση εισόδου στα βρετανικά γήπεδα για τον οπαδό της Λίβερπουλ που έβρισε τον Αντουάν Σεμένιο στη πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος.

Η αστυνομία της Αγγλίας έκανε γνωστή τη τιμωρία του οπαδού της Λίβερπουλ μετά την λεκτική επίθεση στον Αντουάν Σεμένιο στη πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Μπόρνμουθ.

Στον 47χρονο φίλο των «κόκκινων» απαγορεύτηκε τόσο η είσοδος στα γήπεδα της Premier League όσο και το να πλησιάσει σε αυτά σε ακτίνα ενός μιλίου ενώ ταυτόχρονα η έρευνα συνεχίζεται. Ο ίδιος είχε συλληφθεί ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερος.

Το αγγλικό πρωτάθλημα έδειξε με αυτή τη κίνηση ότι καταδικάζει κάθε μορφή ρατσιστικής επίθεσης και ότι δε θα επιτρέψει σε οπαδούς με τέτοιες διαθέσεις να παρευρίσκονται στα αγγλικά γήπεδα. Επίσης η διοίκηση της Λίβερπουλ τόνισε πως καταδικάζει αυτές τις συμπεριφορές, όπως και οι παίκτες της. Στο πλεύρο του παίκτη φυσικά και ολόκληρος ο οργανισμός της Μπόρνμουθ.