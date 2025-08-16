Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ: Συνελήφθη 47χρονος άνδρας ως ύποπτος για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμενιό στο «Άνφιλντ»
Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αγγλία και την Premier League, η οποία έγινε ξανά μάρτυρας ρατσιστικής επίθεσης στα γήπεδα του Νησιού. Αυτή τη φορά θύμα ήταν ο Αντουάν Σεμενιό της Μπόρνμουθ, οποίος έγινε στόχος φραστικής επίθεσης από οπαδό της Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στο «Ανφιλντ».
Όπως μεταδίδει το «Athletic», οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ως ύποπτος πίσω από την επίθεση που δέχθηκε ο επιθετικός των Cherries, ο οποίος είχε ενημερώσει άμεσα τον διαιτητή, Άντονι Τέιλορ, που με τη σειρά του διέκοψε προσωρινά την αναμέτρηση.
Σύμφωνα με το «Athletic» πρόκειται για έναν 47χρονο άνδρα, ο οποίος βρίσκεται σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής για ανάκριση. Στο μεταξύ ο Αντουάν Σεμενιό έχει δεχθεί κύμα στήριξης από τον φίλαθλο κόσμο, όπως και από τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ που στάθηκε στο πλευρό του και καταδίκασε το περιστατικό μετά το φινάλε του αγώνα.
A man has been arrested after Antoine Semenyo reported racist abuse from the stands during Liverpool’s Premier League game with Bournemouth on Friday night.https://t.co/Uij1HadtOi— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 16, 2025
