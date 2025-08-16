Στη σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε στο «Άνφιλντ» ο Αντουάν Σεμενιό της Μπόρνμουθ προχώρησαν οι αγγλικές αρχές.

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αγγλία και την Premier League, η οποία έγινε ξανά μάρτυρας ρατσιστικής επίθεσης στα γήπεδα του Νησιού. Αυτή τη φορά θύμα ήταν ο Αντουάν Σεμενιό της Μπόρνμουθ, οποίος έγινε στόχος φραστικής επίθεσης από οπαδό της Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στο «Ανφιλντ».

Όπως μεταδίδει το «Athletic», οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ως ύποπτος πίσω από την επίθεση που δέχθηκε ο επιθετικός των Cherries, ο οποίος είχε ενημερώσει άμεσα τον διαιτητή, Άντονι Τέιλορ, που με τη σειρά του διέκοψε προσωρινά την αναμέτρηση.

Σύμφωνα με το «Athletic» πρόκειται για έναν 47χρονο άνδρα, ο οποίος βρίσκεται σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής για ανάκριση. Στο μεταξύ ο Αντουάν Σεμενιό έχει δεχθεί κύμα στήριξης από τον φίλαθλο κόσμο, όπως και από τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ που στάθηκε στο πλευρό του και καταδίκασε το περιστατικό μετά το φινάλε του αγώνα.