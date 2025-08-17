Την πρώτη τους εμφάνιση με την Κ21 της Μπράιτον πραγματοποίησαν οι Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας, καθώς αμφότεροι πέρασαν ως αλλαγή στην αναμέτρηση της ομάδας τους με την Γουέστ Μπρομ.

Ώρα Στέφανου Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον! Οι δύο Έλληνες την Γλάρων μπήκαν ως αλλαγή στο πρωτάθλημα Κ21, στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Γουέστ Μπρομ.

Και οι δύο πέρασαν στο παιχνίδι στο 60ο λεπτό και θα αγωνιστούν στο τελευταίο ημίωρο του ματς, στο οποίο η Μπράιτον βρίσκεται μπροστά με 2-0. Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα της ομάδας στην Premier League, Τζίμας και Κωστούλας δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αποστολή κόντρα στην Φούλαμ.