Μπράιτον: Πρώτη εμφάνιση για Τζίμα και Κωστούλα με την Κ21!
Ώρα Στέφανου Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον! Οι δύο Έλληνες την Γλάρων μπήκαν ως αλλαγή στο πρωτάθλημα Κ21, στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Γουέστ Μπρομ.
Και οι δύο πέρασαν στο παιχνίδι στο 60ο λεπτό και θα αγωνιστούν στο τελευταίο ημίωρο του ματς, στο οποίο η Μπράιτον βρίσκεται μπροστά με 2-0. Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα της ομάδας στην Premier League, Τζίμας και Κωστούλας δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αποστολή κόντρα στην Φούλαμ.
Stef and Babis are on with 30 minutes to go. 🇬🇷 pic.twitter.com/lyfOPzJD16— Brighton & Hove Albion Academy (@BHAFC_Academy) August 17, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.