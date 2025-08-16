Τότεναμ, μεταγραφές: Έχει συμφωνήσει με Έζε, πιέζει την Πάλας για να αποχωρήσει ο Άγγλος
Την περίπτωση του Εμπερέτσι Έζε δουλεύουν τις τελευταίες ημέρες οι άνθρωποι της Τότεναμ, προκειμένου να κάνουν δικό τους τον 27χρονο άσο.
Σύμφωνα μάλιστα με πολλαπλά δημοσιεύματα, ο ποδοσφαιριστής της Κρίσταλ Πάλας έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους «Σπερς», καθώς θέλει να... αλλάξει γειτονιά στο Λονδίνο. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Έζε πρόκειται να μείνει εκτός αποστολής από την Κυριακάτικη (17/8, 16:00) πρεμιέρα της ομάδας του απέναντι στην Τσέλσι, αφού ήδη η Πάλας ψάχνει τον αντικαταστάτη του.
Και ο ίδιος όμως με τον τρόπο του πιέζει την κατάσταση, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ενώ φαίνεται πως ο νικηφόρος τελικός του Community Shield απέναντι στη Λίβερπουλ, αποτέλεσε την τελευταία του εμφάνιση με τους «Αετούς».
⚪️🏴 EXCL - Eberechi Eze pushing to join Tottenham! He agreed on personal terms with Spurs & wants to leave Crystal Palace. Eze expected to be left out of the squad against Chelsea this Sunday. Eze wants to leave #CPFC. Conflict looming…
🦅 Palace already in talks for his… pic.twitter.com/VI7kRx7GoW— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 16, 2025
