Βάσει πολλαπλών δημοσιευμάτων, ο άσος της Πάλας έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους «Σπερς» και πιέζει για να πάρει μεταγραφή.

Την περίπτωση του Εμπερέτσι Έζε δουλεύουν τις τελευταίες ημέρες οι άνθρωποι της Τότεναμ, προκειμένου να κάνουν δικό τους τον 27χρονο άσο.

Σύμφωνα μάλιστα με πολλαπλά δημοσιεύματα, ο ποδοσφαιριστής της Κρίσταλ Πάλας έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους «Σπερς», καθώς θέλει να... αλλάξει γειτονιά στο Λονδίνο. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Έζε πρόκειται να μείνει εκτός αποστολής από την Κυριακάτικη (17/8, 16:00) πρεμιέρα της ομάδας του απέναντι στην Τσέλσι, αφού ήδη η Πάλας ψάχνει τον αντικαταστάτη του.

Και ο ίδιος όμως με τον τρόπο του πιέζει την κατάσταση, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ενώ φαίνεται πως ο νικηφόρος τελικός του Community Shield απέναντι στη Λίβερπουλ, αποτέλεσε την τελευταία του εμφάνιση με τους «Αετούς».