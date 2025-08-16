Η Λίβερπουλ έχει πραγματοποιήσει δυο επίσημα παιχνίδια στη νέα σεζόν και ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα... ζητήματα.

Με «νίκη-θρίλερ» άρχισε η προσπάθεια της Λίβερπουλ να διατηρήσει τα σκήπτρα της Premier League, καθώς η ομάδα του Άρνε Σλοτ «λύγισε» στο φινάλε την πάντα αξιόμαχη Μπόρνμουθ με 4-2, στην πρεμιέρα των δυο ομάδων στο «Άνφιλντ» το βράδυ της Παρασκευής (15/8).

Αυτό ήταν το δεύτερο επίσημο παιχνίδι των «Reds», αφού είχε προηγηθεί την περασμένη Κυριακή (10/8) η ήττα στα πέναλτι στον τελικό του Community Shield από την Κρίσταλ Πάλας (2-2 κδ, 3-2 πεν.).

Τι παρατηρεί κανείς; Πως και στα δυο αυτά -πρώτα- ματς, η ομάδα του Ολλανδού τεχνικού δέχθηκε δυο γκολ, κερδίζοντας το ένα ματς στα... χασομέρια και χάνοντας το άλλο στη «ρώσικη ρουλέτα». Το Gazzetta κάνει ένα μίνι-ταμείο των δυο αγώνων, με πέντε σημειώσεις.

Ο «φουριόζος» Εκιτικέ και ο Βιρτς που θέλει χρόνο

Στα... θετικά για τους φίλους των κόκκινων είναι η παρουσία του Ουγκό Εκιτικέ. Ο Γάλλος στράικερ που αποκτήθηκε από την Άιντραχτ έναντι περίπου 95 εκατ. ευρώ έχει ξεκινήσει ήδη τη λεγόμενη... απόσβεση, έχοντας 2 γκολ και μια ασίστ σε αυτά τα πρώτα ματς.

Αμφότερα μάλιστα ήταν εκείνα που... άνοιξαν το σκορ για τη Λίβερπουλ, με τον 23χρονο να δείχνει από νωρίς στοιχεία του ταλέντου του που δεδομένα θα είναι χρήσιμα για τον σύλλογο. Δεν μπορούμε βέβαια να πούμε το ίδιο και για τον Φλόριαν Βιρτς, την ακριβότερη μεταγραφή -μέχρι στιγμής- των «Reds» (150 εκατ. ευρώ μαζί με μπόνους).

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός είχε την ασίστ στο γκολ του Εκιτικέ στο Community, όμως στην «πρώτη» του στην Premier League έδειξε πως θα χρειαστεί χρόνο για να ξεδιπλώσει το -αναμφίβολα- πλούσιο ταλέντο του, με τον Σλοτ να περνάει στη θέση του τον ήρωα της βραδιάς, Φεντερίκο Κιέζα.

⚠️ A tough start to life in the Premier League for Florian Wirtz. pic.twitter.com/7DvCKH9UIB — Football Insider (@footyinsider247) August 16, 2025

Απαραίτητο δεύτερο στόπερ δίπλα στον... απρόσεκτο Φαν Ντάικ

Ένα φανερό πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην έναρξη της σεζόν η ομάδα του Μέρσεισαϊντ, είναι τα εύκολα λάθη στην άμυνα, από τα οποία έχουν προκύψει τα γκολ που δέχθηκε από Πάλας και Μπόρνμουθ. Ειδικά στο ματς του Community Shield ο Φαν Ντάικ παρουσίασε ένα πρόσωπο που δεν μας έχει συνηθίσει, με πάμπολλα λάθη.

Σαν δίδυμο με τον Κονατέ φαίνεται πως δεν υπάρχει και η καλύτερη δυνατή χημεία, με τον Γάλλο άλλωστε να ακούγεται συνεχώς για Ρεάλ Μαδρίτης. Ουσιαστικά αυτοί οι δυο είναι οι μοναδικοί καθαροί στόπερ της Λίβερπουλ, η οποία καλείται να βγει άμεσα στην αγορά.

Η απόκτηση του ταλαντούχου Τζιοβάνι Λεόνι από την Πάρμα είναι κίνηση για το μέλλον, επομένως φαίνεται πως η διοίκηση των πρωταθλητών θα πρέπει να πάρει στο «Άνφιλντ» τον Μαρκ Γκεχί της.... Πάλας, αν δεν θέλει να έχει συνεχείς αμυντικούς πονοκεφάλους κατά τη διάρκεια της σεζόν.

We have completed the signing of defender Giovanni Leoni from Parma, subject to international clearance and a successful work permit application ✍️😄 — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

Το αμυντικό χαφ... απουσιάζει

Συνεχίζοντας, ένα ακόμη εμφανές στοιχείο είναι η απουσία ενός -ακόμη- αμυντικού χαφ. Από το περασμένο καλοκαίρι όταν και ανέλαβε, ο Άρνε Σλοτ ήθελε ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση, με το όνομα του Θουμπιμέντι σε πρώτο πλάνο, κάτι που πάντως δεν έγινε ποτέ πράξη.

Ο Χράφενμπερκ είναι μια πάρα πολύ αξιόπιστη λύση που έχει στα χέρια ο...συμπατριώτης προπονητής του, ωστόσο φαίνεται πως είναι η μοναδική, χωρίς καν μάλιστα να είναι αυτή η φυσική του θέση. Ο Ιάπωνας Έντο δεν έχει πείσει με τις εμφανίσεις του πως μπορεί να σταθεί, ενώ ούτε οι Έλιοτ (με το ένα πόδι εκτός ομάδας) και Τζόουνς ταιριάζουν στη συγκεκριμένη, πολύ σημαντική θέση.

Ο Φρίμπονγκ μοιάζει «λίρα εκατό»

Ανήμερα της ανακοίνωσης του Αλεξάντερ - Άρνολντ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Λίβερπουλ έκανε δικό της τον Τζερεμί Φρίμπονγκ, πληρώνοντας περί τα 40 εκατ. ευρώ στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (από την οποία απέκτησε και τον Βιρτς).

Ο Ολλανδός δεξιός μπακ ήξερε εξαρχής το δύσκολο «φορτίο» που έχει στα... πόδια του, όντας ο παίκτης που πρέπει να μπει στα παπούτσια του «Τρεντ», ενός ποδοσφαιριστή που έκανε πάρα πολλές δουλείες στον αγωνιστικό χώρο, έμοιαζε περισσότερο με... χαφ, παρά με πλάγιο αμυντικό.

Τα έως τώρα δείγματα του 24χρονου είναι πολύ θετικά. Και δεν αναφερόμαστε στη... λόμπα που πέτυχε απέναντι στην Πάλας, αλλά τη γενικότερη παρουσία του, η οποία είναι πολύ καλή τόσο αμυντικά όσο και όταν ανεβαίνει για να προσφέρει έξτρα λύση.

DID JEREMIE FRIMPONG MEAN IT? 🧐pic.twitter.com/FVcGJGFR1K — Men in Blazers (@MenInBlazers) August 13, 2025

Άλλες οι απαιτήσεις για Κέρκεζ

Ως τελευταία σημείωση, είναι η περίπτωση του Μίλος Κέρκεζ. Ενός ποδοσφαιριστή που ξεχώρισε με την πορεία του στην Μπόρνμουθ, μπήκε στο μπλοκάκι των Λίβερπουλ και Σίτι, με τους «κόκκινους» να τον υπογράφουν για...βασικό, στη θέση του Άντι Ρόμπερτσον.

Ο Σκωτσέζος δεν επέστρεψε ποτέ στο επίπεδο που βρισκόταν μετά τον τραυματισμό του, με αποτέλεσμα οι πρωταθλητές Αγγλίας να δουν στο πρόσωπο του Ούγγρου μπακ των 47 εκατ. ευρώ τον... σημερινό (αλλά και μελλοντικό) αριστερό οπισθοφύλακα.

Στα 144' πρώτα του λεπτά με την κόκκινη εμφάνιση, ο 21χρονος χρειάζεται σαφώς ένα... άλφα διάστημα για να προσαρμοστεί τόσο στα «θέλω» του Σλοτ, όσο και στις απαιτήσεις μιας ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό σε Αγγλία και Ευρώπη. Τα στοιχεία για να διαπρέψει πάντως τα έχει...