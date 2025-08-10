«Χουνέρι» στη Μάντσεστερ Σίτι, «χουνέρι» και στη Λίβερπουλ, από την Κρίσταλ Πάλας, που, έπειτα από το 2-2 στο 90λεπτο, λύγισε τους Reds στα πέναλτι (3-2) και, μετά το FA Cup, κατέκτησε και το πρώτο Community Shield της ιστορίας της.

Το... ορεκτικό της σεζόν ήταν αν μη τι άλλο χορταστικό! Κρίσταλ Πάλας και Λίβερπουλ χάρισαν έναν τελικό με μπόλικο θέαμα σε ένα απόγευμα που στο τέλος του βρήκε τους Αετούς να χαμογελούν και να γράφουν ξανά ιστορία. Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του πρώτου τους FA Cup, οι Λονδρέζοι πήραν και το πρώτο τους Community Shield, αφού αρνήθηκαν να υποταχθούν στην Πρωταθλήτρια και στο τέλος τη... σκότωσαν στα πέναλτι, με πρωταγωνιστή τον Ντιν Χέντερσον, που έκανε ξανά τη διαφορά στο «Γουέμπλεϊ», όπως και στον τελικό του Κυπέλλου.

«Αφεντικό» με τους... νέους η Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ μπήκε πολύ φορτσάρη σε ένα πρώτο μέρος που δεν είχε φάσεις, αλλά... γκολ. Μόλις στο 4', οι Βιρτς και Εκιτικέ άρχσαν την απόσβεσή της, συνεργάστηκαν εξαιρετικά στα όρια της περιοχής και ο Γάλλος με άψογο πλασέ κάρφωσε την μπάλα στη γωνία του Χέντερσον για το 1-0.

Η Κρίσταλ Πάλας έβγαλε αντίδραση, πήρε μέτρα στο γήπεδο και δεν άργησε να βρει την απάντησή της. Ο Σαρ κέρδισε το πέναλτι από τον Φαν Ντάικ και στο 17' ο Ματετά το μετρέψε σε γκολ για να επαναφέρει την ισορροπία. Μια ισορροπία βέβαια που δεν κράτησε για πολύ. Μόλις τέσσερα λεπτά μετά, ο Φρίμπονγκ έκανε ωραία ενέργεια από τα δεξιά και - είτε το ήθελε, είτε όχι - πέτυχε τρομερό τέρμα, κρεμώντας από δύσκολη γωνία τον Χέντερσον με σέντρα-σουτ για να δώσει ξανά στους Reds το προβάδισμα σε ένα τρελό 20λεπττο, που συγκέντρωσε όλη τη δράση του πρώτου ημιχρόνου.

Δεν το τελείωσε και η Κρίσταλ Πάλας την «τιμώρησε»

Οι Reds πραγματοποίησαν εντυπωσιακό μπάσιμο και στο δεύτερο μέρος, βρήκαν πολύ καλές στιγμές δις με τον Εκιτικέ αλλά και με τον Βιρτς, ωστόσο προδόθηκαν από την αναποτελεσματικότητά τους και το... πλήρωσαν.

Στο 77', ο Γουόρτον βρήκε με φοβερή πάσα τον Σαρ, αυτός εκτέλεσε υποδειγματικά τον Άλισον και ισοφάρισε. Στο φινάλε, Κρίσταλ Πάλας και Λίβερπουλ είχαν αμφότερες τις στιγμές τους, ωστόσο καμία δεν βρήκε γκολ και το ματς οδηγήθηκε απευθείας στα πέναλτι. Εκεί, ο Σαλάχ αστόχησε, ο Χέντερσον είπε «όχι» στους Μακ Άλιστερ και Έλιοτ και η πιο ψύχραιμη Πάλας ήταν αυτή που πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της σεζόν.