Σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκονται Νότιγχαμ Φόρεστ και Κάλουμ Χάντσον-Οντόι προκειμένου ο 24χρονος να υπογράψει συμβόλαιο επέκτασης με τον σύλλογο.

Ο Κάλουμ Χάντσον-Οντόι ήταν ένας από τα βασικά γρανάζια του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο στην περσινή φανταστική σεζόν της Νότιγχαμ Φόρεστ. Έχοντας εισέλθει πλέον στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, η Νότιγχαμ θέλει να εξασφαλίσει το μέλλον του στο «Σίτι Γκράουντ».

Σύμφωνα με το «Sky Sports», ο σύλλογος έχει προσεγγίσει τον Χάντσον-Οντόι και μάλιστα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή της προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Ο 24χρονος αριστερός εξτρέμ έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της Premier League, ωστόσο η Φόρεστ είναι αποφασισμένη να τον κρατήσει. Ο ίδιος είναι θετικός στο να παραμείνει στη Φόρεστ και οι δύο πλευρές αισιοδοξούν ότι θα φτάσουν σε οριστική συμφωνία επέκτασης. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα η Φόρεστ «έδεσε» τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Χάντσον-Οντόι είχε αποκτηθεί από τη Φόρεστ το καλοκαίρι του 2023 καταγράφοντας την περασμένη σεζόν πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 36 εμφανίσεις.