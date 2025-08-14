Νότιγχαμ Φόρεστ: Κοντά σε συμφωνία ανανέωσης με τον Χάντσον-Οντόι
Ο Κάλουμ Χάντσον-Οντόι ήταν ένας από τα βασικά γρανάζια του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο στην περσινή φανταστική σεζόν της Νότιγχαμ Φόρεστ. Έχοντας εισέλθει πλέον στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, η Νότιγχαμ θέλει να εξασφαλίσει το μέλλον του στο «Σίτι Γκράουντ».
Σύμφωνα με το «Sky Sports», ο σύλλογος έχει προσεγγίσει τον Χάντσον-Οντόι και μάλιστα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή της προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό του.
Ο 24χρονος αριστερός εξτρέμ έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της Premier League, ωστόσο η Φόρεστ είναι αποφασισμένη να τον κρατήσει. Ο ίδιος είναι θετικός στο να παραμείνει στη Φόρεστ και οι δύο πλευρές αισιοδοξούν ότι θα φτάσουν σε οριστική συμφωνία επέκτασης. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα η Φόρεστ «έδεσε» τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
Ο Χάντσον-Οντόι είχε αποκτηθεί από τη Φόρεστ το καλοκαίρι του 2023 καταγράφοντας την περασμένη σεζόν πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 36 εμφανίσεις.
