Ο αγγλικός σύλλογος είναι πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση του Γάλλου επιθετικού, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Ρεν.

Ενίσχυση στην επίθεση ετοιμάζει η Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, καθώς όπως όλα δείχνουν θα κάνει δικό της τον Αρνάουντ Καλιμουεντό.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη φέρεται να έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τη Ρεν για την απόκτηση του Γάλλου στράικερ, με το ποσό της μεταγραφής να πλησιάζει τα 30 εκατ. ευρώ, όπως έγραψε ο Βέλγος ρεπόρτερ, Σάτσα Ταβολιέρι.

Στα 23 του χρόνια ο Καλιμουεντό πραγματοποίησε αρκετά καλή σεζόν πέρυσι (2024-2025), έχοντας 18 γκολ και 4 ασίστ σε 34 παιχνίδια με τη Ρεν.