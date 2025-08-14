Νότιγχαμ Φόρεστ, μεταγραφές: Συμφώνησε με Ρεν για Καλιμουεντό στα 30 εκατ. ευρώ
Ενίσχυση στην επίθεση ετοιμάζει η Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, καθώς όπως όλα δείχνουν θα κάνει δικό της τον Αρνάουντ Καλιμουεντό.
Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη φέρεται να έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τη Ρεν για την απόκτηση του Γάλλου στράικερ, με το ποσό της μεταγραφής να πλησιάζει τα 30 εκατ. ευρώ, όπως έγραψε ο Βέλγος ρεπόρτερ, Σάτσα Ταβολιέρι.
Στα 23 του χρόνια ο Καλιμουεντό πραγματοποίησε αρκετά καλή σεζόν πέρυσι (2024-2025), έχοντας 18 γκολ και 4 ασίστ σε 34 παιχνίδια με τη Ρεν.
🚨🏴 Nottingham Forest and Stade Rennais agreed on a €30M transfer package for Arnaud Kalimuendo!
✍🏼 Terms are already agreed.
⏳ More to follow. #mercato #NFFC pic.twitter.com/dX8V7Xh2Ku— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 14, 2025
