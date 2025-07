Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, που έβαλε την υπογραφή του στο νέο τριετές συμβόλαιο που του προσέφεραν οι Αγγλοι.

Παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ παραμένει ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο τριετούς διαρκείας με τους Reds, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί αποχώρησής του.

Ο 25χρονος Άγγλος μέσος ήταν στο στόχαστρο της Τότεναμ, η οποία φέρεται να ήθελε να ενεργοποιήσει ρήτρα αποδέσμευσής του, ύψους 71 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η Φόρεστ έδρασε άμεσα και κατάφερε να τον δέσει μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Οι Λονδρέζοι με ανακοίνωσή τους στα social media έκαναν λόγο για μία ιστορική συμφωνία. Ο Άγγλος διεθνής είχε ακόμα δύο χρόνια μέχρι να εκπνεύσει το προηγούμενο συμβόλαιό του, το οποίο είχε υπογράψει όταν αποκτήθηκε από τη Γουλβς τον Αύγουστο του 2022 αντί 42,5 εκατ. ευρώ.

A statement of intent from our owner Evangelos Marinakis, as Morgan Gibbs-White signs a record deal at the Club until the summer of 2028. 🤝 pic.twitter.com/WhvuhecdhI