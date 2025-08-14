Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, ο Πολ Ντόιλ, υπεύθυνος για τα επεισόδια στην πρωταθληματική παρέλαση της Λίβερπουλ, είναι αντιμέτωπος με 24 κατηγορίες.

Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες και η νέα Premier League να κάνει σέντρα αύριο (15/8), ωστόσο ο οργανισμός της Λίβερπουλ δεν μπορεί να ξεχάσει τα όσα συνέβησαν στα τέλη Μαϊου.

Εκεί όπου κατά τη διάρκεια της παρέλασης με το τρόπαιο, ένα αυτοκίνητο «γκάζωσε» και παρέσυρε φιλάθλους των «Reds», προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς. Ο λόγος για τον Πολ Ντόιλ, ο οποίος σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, παρευρέθηκε μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή στη δίκη για να επαληθεύσει την ταυτότητά του.

Ενώ επρόκειτο να δηλώσει την ενοχή του για τις επτά κατηγορίες που αρχικά αντιμετώπιζε, αυτό δεν συνέβη, καθώς το δικαστήριο ενημερώθηκε για 24 νέες καταγγελίες από τους εισαγγελείς. Ως αποτέλεσμα, ο δικηγόρος του Ντόιλ ζήτησε περισσότερο χρόνο έτσι ώστε ο πελάτης του και ο ίδιος να προετοιμαστούν και να εξετάσουν τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η ακροαματική διαδικασία αναβλήθηκε για τις 4 Σεπτεμβρίου.