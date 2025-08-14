Λίβερπουλ: Ο κατηγορούμενος για την επίθεση στην παρέλαση αντιμετωπίζει 24 νέες κατηγορίες
Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες και η νέα Premier League να κάνει σέντρα αύριο (15/8), ωστόσο ο οργανισμός της Λίβερπουλ δεν μπορεί να ξεχάσει τα όσα συνέβησαν στα τέλη Μαϊου.
Εκεί όπου κατά τη διάρκεια της παρέλασης με το τρόπαιο, ένα αυτοκίνητο «γκάζωσε» και παρέσυρε φιλάθλους των «Reds», προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς. Ο λόγος για τον Πολ Ντόιλ, ο οποίος σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, παρευρέθηκε μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή στη δίκη για να επαληθεύσει την ταυτότητά του.
Ενώ επρόκειτο να δηλώσει την ενοχή του για τις επτά κατηγορίες που αρχικά αντιμετώπιζε, αυτό δεν συνέβη, καθώς το δικαστήριο ενημερώθηκε για 24 νέες καταγγελίες από τους εισαγγελείς. Ως αποτέλεσμα, ο δικηγόρος του Ντόιλ ζήτησε περισσότερο χρόνο έτσι ώστε ο πελάτης του και ο ίδιος να προετοιμαστούν και να εξετάσουν τις κατηγορίες.
Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η ακροαματική διαδικασία αναβλήθηκε για τις 4 Σεπτεμβρίου.
Man accused of driving car into crowd at Liverpool FC parade faces 24 new chargeshttps://t.co/dHIInY4t9r— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 14, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.