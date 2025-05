Το απόλυτο σοκ ξέσπασε στο Λίβερπουλ, όταν κατά τους πανηγυρισμούς του πρωταθλήματος ένα ΙΧ γκάζωσε και παρέσυρε οπαδούς των Reds.

Σοκαριστικές εικόνες στην Αγγλία! Παίκτες και οπαδοί της Λίβερπουλ έγιναν «ένα» σε μια πανέμορφη παρέλαση για το 20ο πρωτάθλημα, η οποία μας διεκόπη με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Όταν ένα αυτοκίνητο γκάζωσε μέσα στο πλήθος και παρέσυρε οπαδούς των Reds.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿😨 A vehicle was driven into a crowd on Dale Street in Liverpool, UK, during the trophy parade today, following Liverpool FC’s league title win.. Horrible scenes pic.twitter.com/oSgAG5lQ54