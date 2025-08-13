Σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου, η UEFA ανακοίνωσε πως θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια για τα παιδιά στη Γάζα, λίγες μέρες μετά την επίθεση του Μοχάμεντ Σαλάχ για τη στάση της σχετικά με την Παλαιστίνη.

Κανείς δεν ξέρει αν ήταν όντως προγραμματισμένο, κανείς δεν ξέρει αν αυτή η κίνηση αποτελεί κάτι σαν… στάχτη στα μάτια μετά τον σάλο των τελευταίων ημερών. Η UEFA ανακοίνωσε πως θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια για τα παιδιά που ζουν την κόλαση στη Γάζα. Κι αυτό λίγες ημέρες αφ’ότου ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τη φωνή του και να της επιτεθεί σχετικά με τη στάση όσον αφορά στην εφιαλτική κατάσταση την Παλαιστίνη.

Ο Αιγύπτιος σταρ επέκρινε δημόσια την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία επειδή εκείνη παρέλειψε να αναφέρει στα συλλυπητήριά της για τον «Παλαιστίνιο Πελέ» πως σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά, περιμένοντας στην ουρά για λίγο φαγητό. «Θα μας πείτε πώς πέθανε; Πού και γιατί;» ήταν τα λόγια του Σαλάχ, που φαίνεται πως ίσως να κατάφερε κάτι.

Λίγες ημέρες μετά από τη δημοσίευσή του, η UEFA ανακοίνωσε πως σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου και μέσω του UEFA Foundation για παιδιά θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, όπως κάνει εδώ καιρό σε άλλες εμπόλεμες ζώνες όπως η Ουκρανία, το Σουδάν, ο Λίβανος, η Υεμένη, η Συρία και το Αφγανιστάν.

Σε… τυχαίο timing ή όχι, η UEFA έγραψε ως λεζάντα: «Επειδή κάθε παιδί αξίζει ασφάλει, ελπίδα και φροντίδα». Πλέον η ελπίδα είναι πως η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει όντως στη Γάζα...