UEFA: Στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μετά τα «βέλη» του Σαλάχ
Κανείς δεν ξέρει αν ήταν όντως προγραμματισμένο, κανείς δεν ξέρει αν αυτή η κίνηση αποτελεί κάτι σαν… στάχτη στα μάτια μετά τον σάλο των τελευταίων ημερών. Η UEFA ανακοίνωσε πως θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια για τα παιδιά που ζουν την κόλαση στη Γάζα. Κι αυτό λίγες ημέρες αφ’ότου ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τη φωνή του και να της επιτεθεί σχετικά με τη στάση όσον αφορά στην εφιαλτική κατάσταση την Παλαιστίνη.
🕊️ The UEFA Foundation for Children expands its humanitarian support for children in conflict zones.
New funding partnerships with @MdM_France, @MSF & @HI_federation will bring vital aid to children in Gaza.
💙 Because every child deserves safety, hope & care.
This new round… pic.twitter.com/u7oNN9xXI3— UEFA Foundation (@UEFA_Foundation) August 12, 2025
Ο Αιγύπτιος σταρ επέκρινε δημόσια την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία επειδή εκείνη παρέλειψε να αναφέρει στα συλλυπητήριά της για τον «Παλαιστίνιο Πελέ» πως σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά, περιμένοντας στην ουρά για λίγο φαγητό. «Θα μας πείτε πώς πέθανε; Πού και γιατί;» ήταν τα λόγια του Σαλάχ, που φαίνεται πως ίσως να κατάφερε κάτι.
Λίγες ημέρες μετά από τη δημοσίευσή του, η UEFA ανακοίνωσε πως σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου και μέσω του UEFA Foundation για παιδιά θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, όπως κάνει εδώ καιρό σε άλλες εμπόλεμες ζώνες όπως η Ουκρανία, το Σουδάν, ο Λίβανος, η Υεμένη, η Συρία και το Αφγανιστάν.
Σε… τυχαίο timing ή όχι, η UEFA έγραψε ως λεζάντα: «Επειδή κάθε παιδί αξίζει ασφάλει, ελπίδα και φροντίδα». Πλέον η ελπίδα είναι πως η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει όντως στη Γάζα...
