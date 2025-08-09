Με αναδημοσίευση γεμάτη νόημα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ σχολίασε με τον τρόπο του τη στάση της UEFA γύρω από την κατάσταση στην Παλαιστίνη, δείχνοντας ξανά τη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μοχάμεντ Σαλάχ χρησιμοποιεί το βήμα του και τη «φωνή» του για να δηλώσει τη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό. Αυτή τη φορά όμως, ο Αιγύπτιος σταρ έκανε αυτό ακριβώς και ταυτόχρονα δεν δίστασε να θίξει τη στάση της UEFA όσον αφορά στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Όλα ξεκίνησαν από μια δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που σήκωσε κύμα αντιδράσεων. Η UEFA θέλησε να εκφράσει τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Παλαιστίνιου ποδοσφαιριστή, Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, ο οποίος ήταν τόσο ταλαντούχος που κυκλοφορούσε με το ψευδώνυμο «Παλαιστίνιος Πελέ». «Αντίο, Σουλεϊμάν Αλ Ομπέιντ, "Παλαιστίνιε Πελέ". Ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμα και στους πιο σκοτεινούς καιρούς», έγραψε η UEFA, που όμως παρέλειψε να αναφέρει το ότι ο Αλ Ομπέιντ δεν έχασε τη ζωή του από κάποια ανακοπή καρδιάς ή σε κάποιο δυστύχημα.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE August 9, 2025

Αντίθετα, έχασε τη ζωή του από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε σε ουρά για ανθρωπιστική βοήθεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδα της Γάζας. Αυτό, το ότι δεν έγινε αναφορά στα αίτια του θανάτου του, δεν πέρασε απαρατήρητο από χιλιάδες φιλάθλους και ούτε και από τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αναδημοσίευσε το post της UEFA με μια λεζάντα γεμάτη νόημα. «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;», έγραψε χαρακτηριστικά ο σταρ της Λίβερπουλ.