Σαλάχ: Επιτέθηκε στην UEFA για τον θάνατο του «Παλαιστίνιου Πελέ» - «Θα μας πείτε πώς πέθανε;»
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μοχάμεντ Σαλάχ χρησιμοποιεί το βήμα του και τη «φωνή» του για να δηλώσει τη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό. Αυτή τη φορά όμως, ο Αιγύπτιος σταρ έκανε αυτό ακριβώς και ταυτόχρονα δεν δίστασε να θίξει τη στάση της UEFA όσον αφορά στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.
Όλα ξεκίνησαν από μια δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που σήκωσε κύμα αντιδράσεων. Η UEFA θέλησε να εκφράσει τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Παλαιστίνιου ποδοσφαιριστή, Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, ο οποίος ήταν τόσο ταλαντούχος που κυκλοφορούσε με το ψευδώνυμο «Παλαιστίνιος Πελέ». «Αντίο, Σουλεϊμάν Αλ Ομπέιντ, "Παλαιστίνιε Πελέ". Ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμα και στους πιο σκοτεινούς καιρούς», έγραψε η UEFA, που όμως παρέλειψε να αναφέρει το ότι ο Αλ Ομπέιντ δεν έχασε τη ζωή του από κάποια ανακοπή καρδιάς ή σε κάποιο δυστύχημα.
Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE— Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025
Αντίθετα, έχασε τη ζωή του από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε σε ουρά για ανθρωπιστική βοήθεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδα της Γάζας. Αυτό, το ότι δεν έγινε αναφορά στα αίτια του θανάτου του, δεν πέρασε απαρατήρητο από χιλιάδες φιλάθλους και ούτε και από τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αναδημοσίευσε το post της UEFA με μια λεζάντα γεμάτη νόημα. «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;», έγραψε χαρακτηριστικά ο σταρ της Λίβερπουλ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.