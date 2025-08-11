Μάντσεστερ Σίτι, μεταγραφές: Στο προσκήνιο ο Ροντρίγκο
Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στις τάξεις της Μάντσεστερ Σίτι τις τελευταίες ώρες. Αρχικά, η είδηση πως η Τότεναμ έχει ξεκινήσει επαφές με τους «πολίτες» για την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, Σαβίνιο.
Αργότερα, πολλαπλά δημοσιεύματα αποκάλυψαν τη συμφωνία των γαλάζιων του Μάντσεστερ με την Έβερτον, για τον δανεισμό του Τζακ Γκρίλις, που δεν βρίσκεται στα αρχικά πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Και τέλος, το ενδιαφέρον της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Τζέιμς Μακάτι, ο οποίος μάλιστα φέρεται να έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Όλα τα παραπάνω δεδομένα δημιουργούν ανάγκη στη Σίτι για... να βγει και πάλι στην αγορά, όσον αφορά τα εξτρέμ. Αν και υπήρξαν ρεπορτάζ που ενέπλεξαν το όνομα του Τσάβι Σίμονς, φαίνεται πως ο Γκουαρδιόλα έχει άλλη προτίμηση. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Καταλανός θα ήθελε τον Ροντρίγκο στο «Έτιχαντ», καθώς είναι μεγάλος θαυμαστής του.
Ο Βραζιλιάνος ακούγεται εδώ και αρκετό διάστημα πως ίσως αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 100 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει.
🚨🔵 Manchester City are considering move for Rodrygo after imminent exits.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025
Grealish gone, McAtee and Savinho can leave… and #MCFC see Rodrygo as dream target, Guardiola big fan.
Real Madrid will let him leave if player wants - asking around €100m.
🎥 https://t.co/tXq2QCVE8s pic.twitter.com/x2YScL0ehH
