Οι «πολίτες» είναι αρκετά πιθανό να κινηθούν για εξτρέμ μέχρι το φινάλε των μεταγραφών, και ο Ροντρίγκο αποτελεί μια περίπτωση.

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στις τάξεις της Μάντσεστερ Σίτι τις τελευταίες ώρες. Αρχικά, η είδηση πως η Τότεναμ έχει ξεκινήσει επαφές με τους «πολίτες» για την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, Σαβίνιο.

Αργότερα, πολλαπλά δημοσιεύματα αποκάλυψαν τη συμφωνία των γαλάζιων του Μάντσεστερ με την Έβερτον, για τον δανεισμό του Τζακ Γκρίλις, που δεν βρίσκεται στα αρχικά πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Και τέλος, το ενδιαφέρον της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Τζέιμς Μακάτι, ο οποίος μάλιστα φέρεται να έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα δημιουργούν ανάγκη στη Σίτι για... να βγει και πάλι στην αγορά, όσον αφορά τα εξτρέμ. Αν και υπήρξαν ρεπορτάζ που ενέπλεξαν το όνομα του Τσάβι Σίμονς, φαίνεται πως ο Γκουαρδιόλα έχει άλλη προτίμηση. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Καταλανός θα ήθελε τον Ροντρίγκο στο «Έτιχαντ», καθώς είναι μεγάλος θαυμαστής του.

Ο Βραζιλιάνος ακούγεται εδώ και αρκετό διάστημα πως ίσως αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 100 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει.