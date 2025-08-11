Έβερτον, μεταγραφές: «Έκλεισε» δανεικό από τη Σίτι τον Γκρίλις!

Στα «ζαχαρωτά» θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζακ Γκρίλις, καθώς θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού από τη Μάντσεστερ Σίτι!

Σε μια πολύ σπουδαία κίνηση προχώρησε η Έβερτον, όσον αφορά την ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν. Τα «ζαχαρωτά» ήρθαν σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι για τον δανεισμό του Τζακ Γκρίλις, όπως μεταδίδουν πολλαπλές πηγές.

Ο Άγγλος εξτρέμ που είναι εκτός βασικών πλάνων του Πεπ Γκουαρδιόλα και το όνομά του συνδέθηκε με τη Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο, έδωσε το «ΟΚ» στους ανθρώπους της ομάδας του Μερσεϊσάιντ, οι οποίοι τον έπεισαν για το πλάνο τους.

Η διαδικασία έχει προχωρήσει ανάμεσα στις δυο ομάδες της Premier League, με τα ιατρικά και τις υπογραφές να αναμένονται εντός των επόμενων ωρών.

