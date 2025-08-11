Οι Λονδρέζοι θέλουν ενίσχυση στα «φτερά» και ο Βραζιλιάνος της Σίτι μοιάζει ιδανική επιλογή, με τον ίδιο να παρουσιάζεται θετικός σε πιθανή μεταγραφή.

Στο πρόσωπο του Σαβίνιο φαίνεται πως κατέληξαν ο Τόμας Φρανκ και οι συνεργάτες του, για την ενίσχυση της Τότεναμ στα «φτερά».

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί πλέον τον πρώτο στόχο των νικητών του Europa League, με τις διαπραγματεύσεις μάλιστα να έχουν ήδη ξεκινήσει. Όπως έγραψε ο Ντέιβιντ Όρστεϊν, «Σπερς» και «πολίτες» είναι σε συζητήσεις με για τον 21χρονο, ενώ και ο ίδιος μοιάζει θετικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, αν και δεν θα ήθελε να πουλήσει τον Σαβίνιο, η Σίτι εκτιμά την αξία του κοντά στα 50 εκατ.ευρώ, τα διπλά από όσα τον απέκτησε πέρυσι από την Τρουά.

Την περασμένη σεζόν ο Σαβίνιο είχε 3 γκολ και 13 ασίστ σε 48 συμμετοχές με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, που δεν θα σταθεί εμπόδιο σε πιθανή αποχώρηση του παίκτη.