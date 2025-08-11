Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα καθώς και ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Έλληνας μπακ αναμένεται να αποχωρήσει από τους «Reds».

Ένα βήμα πιο κοντά στην έξοδο από τη Λίβερπουλ βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ έμεινε εκτός αποστολής από τον χθεσινό (10/8) τελικό του Community Shield, όπου η ομάδα του Σλοτ ηττήθηκε στα πέναλτι από την Κρίσταλ Πάλας.

Η μεταγραφή του Μίλος Κέρκεζ από την Μπόρνμουθ, σε συνδυασμό με την ύπαρξη του Άντι Ρόμπερτσον έχουν δημιουργήσει «μποτιλιάρισμα» στο αριστερό άκρο της άμυνας των κόκκινων και ο «Τσίμι» φαίνεται πως είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αποχωρήσει.

Μάλιστα όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 29χρονος άσος είναι ήδη προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο μιας νέας πρόκλησης στην καριέρα του, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να τον έχει προσεγγίσει.

🚨 Kostas Tsimikas, expected to leave Liverpool as he’s been left out of the squad against Palace for this reason.



Player prepared to go and try new chapter, already got approached by Nottingham Forest earlier in the window. pic.twitter.com/P7DFp3rVZj August 11, 2025

Ο Σερραίος αμυντικός βρίσκεται στη Λίβερπουλ από το καλοκαίρι του 2020, έχοντας καταγράψει 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 18 ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει 5 τίτλους, μεταξύ των οποίων η Premier League της περασμένης σεζόν.