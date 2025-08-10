Σύμφωνα με τους Times, η Νότιγχαμ Φόρεστ χτύπησε την πόρτα της Λίβερπουλ, εξερευνώντας τις συνθήκες γύρω από ένα ενδεχόμενο deal για τον Κώστα Τσιμίκα.

Κινητικότητα επικρατεί γύρω από το όνομα του Κώστα Τσιμίκα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στην Αγγλία. Η μεταγραφή του Μίλος Κέρκεζ δημιούργησε... μποντιλιάρισμα στο αριστερό άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ, αφού πλέον οι σχετικές επιλογές του Άρνε Σλοτ περιλαμβάνουν και τον Ούγγρο μπακ και τον Greek Scouser αλλά και τον legend Άντι Ρόμπερτσον, που φλέρταρε με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά αυτό το αντάμωμα δεν προχώρησε.

Ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε εκτός αποστολής από το Community Shield και με αφορμή αυτή την εξέλιξη, ο έγκριτος ρεπόρτερ των Times, Πολ Τζόις, αναφέρθηκε σε όσα ισχύουν για την περίπτωσή του. Σύμφωνα με τον Άγγλο, δεν είναι απίθανο ο Έλληνας μπακ να αποχωρήσει μέσα στο καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ. Μάλιστα, επιβεβαίωσε πως η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν μια από τις ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ανάμεσα σε αρκετούς άλλους μνηστήρες από την Αγγλία και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι Reds θα ήταν ανοιχτοί στην παραχώρησή του, μόνο όμως με μεταγραφή. Δεν θα συζητούσαν δηλαδή το ενδεχόμενο δανεισμού.

Ο Τσιμίκας σαν σήμερα, στις 9 Αυγούστου του 2020, πήρε τη μεταγραφή του από τη Λίβερπουλ στον Ολυμπιακό και μπόρεσε να γίνει σημαντικό μέλος της και υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ και υπό τις οδηγίες του Άρνε Σλοτ. Ο Greek Scouser μετρά 115 εμφανίσεις με 18 ασίστ με τη φανέλα της Λίβερπουλ και έχει πανηγυρίσει ένα Πρωτάθλημα, ένα FA Cup και ένα League Cup μαζί της.