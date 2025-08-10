Με ανάρτηση στα social media οι πρωταθλητές Αγγλίας «γιόρτασαν» πέντε χρόνια από την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ.

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (10/8) από την ημέρα που ο Κώστας Τσιμίκας έγινε και επίσημα ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, πίσω στο 2020.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ πήρε μεταγραφή στους «Reds» από τον Ολυμπιακό έναντι 13 εκατ. ευρώ και έγινε μέλος της ομάδας -τότε- του Γιούργκεν Κλοπ, αποτελώντας μέχρι και σήμερα σημαντικό μέλος στο παζλ του συλλόγου.

Στα 29 του χρόνια ο Σερραίος άσος μετράει μέχρι στιγμής 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ, έχοντας 18 ασίστ και κατακτώντας φυσικά την Premier League της περσινής σεζόν, 2 League Cup, 1 FA Cup και 1 Community Shield, με την ευκαιρία στο τελευταίο να προστεθεί ένα ακόμη, καθώς σήμερα είναι ο τελικός με την Κρίσταλ Πάλας (17:00).

Five years of the Greek Scouser 🫶🇬🇷 pic.twitter.com/A6qiCkWasN August 10, 2025

Φυσικά, highlight της έως τώρα πορείας του είναι το νικηφόρο πέναλτι στη διαδικασία του τελικού του FA Cup απέναντι στην Τσέλσι.