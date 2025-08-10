Κώστας Τσιμίκας: Η Λίβερπουλ γιορτάζει 5 χρόνια «Greek Scouser»

Κώστας Τσιμίκας: Η Λίβερπουλ γιορτάζει 5 χρόνια «Greek Scouser»

Newsroom
Τσιμίκας
Με ανάρτηση στα social media οι πρωταθλητές Αγγλίας «γιόρτασαν» πέντε χρόνια από την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ.

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (10/8) από την ημέρα που ο Κώστας Τσιμίκας έγινε και επίσημα ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, πίσω στο 2020.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ πήρε μεταγραφή στους «Reds» από τον Ολυμπιακό έναντι 13 εκατ. ευρώ και έγινε μέλος της ομάδας -τότε- του Γιούργκεν Κλοπ, αποτελώντας μέχρι και σήμερα σημαντικό μέλος στο παζλ του συλλόγου.

Στα 29 του χρόνια ο Σερραίος άσος μετράει μέχρι στιγμής 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ, έχοντας 18 ασίστ και κατακτώντας φυσικά την Premier League της περσινής σεζόν, 2 League Cup, 1 FA Cup και 1 Community Shield, με την ευκαιρία στο τελευταίο να προστεθεί ένα ακόμη, καθώς σήμερα είναι ο τελικός με την Κρίσταλ Πάλας (17:00).

Δείτε Επίσης

Ο Τσιμίκας έκανε τατουάζ για τον Ζότα
Ο Τσιμίκας έκανε τατούαζ για τον Ζότα

Φυσικά, highlight της έως τώρα πορείας του είναι το νικηφόρο πέναλτι στη διαδικασία του τελικού του FA Cup απέναντι στην Τσέλσι.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     