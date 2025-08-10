Κώστας Τσιμίκας: Η Λίβερπουλ γιορτάζει 5 χρόνια «Greek Scouser»
Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (10/8) από την ημέρα που ο Κώστας Τσιμίκας έγινε και επίσημα ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, πίσω στο 2020.
Ο Έλληνας αριστερός μπακ πήρε μεταγραφή στους «Reds» από τον Ολυμπιακό έναντι 13 εκατ. ευρώ και έγινε μέλος της ομάδας -τότε- του Γιούργκεν Κλοπ, αποτελώντας μέχρι και σήμερα σημαντικό μέλος στο παζλ του συλλόγου.
Στα 29 του χρόνια ο Σερραίος άσος μετράει μέχρι στιγμής 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ, έχοντας 18 ασίστ και κατακτώντας φυσικά την Premier League της περσινής σεζόν, 2 League Cup, 1 FA Cup και 1 Community Shield, με την ευκαιρία στο τελευταίο να προστεθεί ένα ακόμη, καθώς σήμερα είναι ο τελικός με την Κρίσταλ Πάλας (17:00).
Five years of the Greek Scouser 🫶🇬🇷 pic.twitter.com/A6qiCkWasN— Liverpool FC (@LFC) August 10, 2025
Φυσικά, highlight της έως τώρα πορείας του είναι το νικηφόρο πέναλτι στη διαδικασία του τελικού του FA Cup απέναντι στην Τσέλσι.
Kostas wins the Emirates FA Cup for the Reds 🤩🔴 pic.twitter.com/K4S68VDl3H— Liverpool FC (@LFC) August 10, 2025
