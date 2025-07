Ο Τσιμίκας έκανε τατούαζ για τον Ζότα

Ο Κώστας Τσιμίκας θα κουβαλάει για πάντα μαζί του τον φίλο του, Ντιόγκο Ζότα, αφού έκανε τατουάζ για κείνον στο χέρι του.

Ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα ήταν ένα τραγικό συμβάν που σημάδεψε για πάντα τους παίκτες της Λίβερπουλ, οι οποίοι δεν έχαναν απλώς έναν συμπαίκτη, αλλά ένα μέλος της οικογένειάς τους και για κάποιους απ' αυτούς κι έναν καλό φίλο.

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν από κείνους που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την απώλεια του Πορτογάλου επιθετικού. Ο Έλληνας αριστερός μπακ των «Ρεντς» είχε κάνει μάλιστα μία πολύ συγκινητική ανάρτηση για τον χαμό του φίλου του.

Δεν έμεινε όμως εκεί, αφού αποφάσισε να κάνει, όπως φαίνεται, κι ένα τατουάζ προς τιμήν του για να τον κουβαλάει πάντα μαζί του. Χτύπησε λοιπόν στο πάνω μέρος του χεριού του την πρόταση «Wish you were here», δηλαδή «Εύχομαι να ήσουν εδώ» και τον αριθμό 20 από κάτω.

