Εντυπωσιάζει η ανακαίνιση του προπονητικού κέντρου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία δεν ξέχασε την αείμνηστη Καθ Φιπς και την τίμησε με αναμνηστική πλακέτα για την πολυετή της προσφορά.

Το ανακαινισμένο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συγκεντρώνει πάνω του τους «προβολείς»! Οι Κόκκινοι Διάβολοι μοιράστηκαν στα social media την μεταμόρφωση των εγκαταστάσεων στο Κάρινγκτον, με τις εικόνες να είναι πραγματικά εντυπωσιακές.

Το νέο, υπερσύγχρονο και αναβαθμισμένο προπονητικό κέντρο κόστισε περίπου 58 εκατ. ευρώ στον σύλλογο με τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ να κάνει λόγο για «ένα σημαντικό βήμα ως προς την ανοικοδόμηση μίας νικηφόρας κουλτούρας», κάτι που τα τελευταία χρόνια λείπει από την Γιουνάιτεντ.

Οι εντυπωσιακές αλλαγές δεν ήταν οι μόνες που μαγνήτισαν τα βλέμματα. Ο θρυλικός Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων και αποκάλυψε την αναμνηστική πλακέτα προς τιμήν της Καθ Φιπς, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η Φιπς ήταν μία από τις αγαπημένες και αναγνωρίσιμες φιγούρες στον σύλλογο, αφιερώνοντας όλη της ζωή στην Γιουνάιτεντ, την οποία υπηρέτησε από διάφορα πόστα για 55 χρόνια. Ήταν το 1968 όταν ανέλαβε τον πρώτο της ρόλο, εκείνον της πρώτης γυναίκες που δούλευε ποτέ στο τηλεφωνικό κέντρο της ομάδας, ενώ τον Μάιο του 2022 τιμήθηκε με το βραβείο «Service to Foοtball».

Sir Alex Ferguson unveils plaque for Kath Phipps at new Carrington! 👏 pic.twitter.com/8dCDUmbcfL August 8, 2025

Κομμάτι της Γιουνάιτεντ, όπως πάντα, θα είναι παρούσα για πάντα εκεί, στις εγκαταστάσεις του συλλόγου που αφοσιώθηκε με απόλυτο σεβασμό, με το μοναδικό χαμόγελο που την ξεχώριζε.