Την απώλεια ενός δικού της ανθρώπου θρηνεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς η Καθ Φιπς που αφιέρωσε όλη της ζωή στον σύλλογο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Η «καρδιά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ». Αυτό αποτελούσε για τον σύλλογο η Καθ Φιπς, η οποία άφησε την τελευταία της ποινή σε ηλικία 85 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την ομάδα στην οποία αφιέρωσε όλη της τη ζωή.

Η Καθ ανέλαβε για πρώτη φορά ρόλο μέσα στο σύλλογο το 1968, όταν και έγινε η πρώτη γυναίκα που δούλεψε στο τηλεφωνικό κέντρο της Γιουνάιτεντ από την εποχή του μεγάλου Σερ Ματ Μπάσμπι. Τον Μάιο του 2022, η Καθ βραβεύτηκε με το βραβείο «Service to Fottball» και τιμήθηκε έτσι για τη συνεισφορά της στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για πάνω από πέντε δεκαετίες δουλεύοντας σε διάφορα πόστα.

Ήταν μία από τις αγαπημένες φιγούρες της ομάδας και η ίδια βρισκόταν κάθε μέρα κοντά στους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές προσφέροντας το μοναδικό της χαμόγελο, ενώ είχε γνωστή ως ρεσεψιονίστ στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, μέσα από τη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της, πρώην παίκτες των Κόκκινων Διαβόλων έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήρια και την αγάπη τους προς τη λατρεμένη Καθ Φιπς, κάτι φυσικά που έκανε και η Γιουνάιτεντ με επίσημη ανακοίνωσή της.

