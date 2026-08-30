Με χατ τρικ του Μπρούνο Φερνάντες, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διέλυσε με 5-2 την Ίπσουιτς στο Ολντ Τράφορντ.

Η πρώτη φετινή νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφερε την υπογραφή του Μπρούνο Φερνάντες, με τον Πορτογάλο να κάνει χατ τρικ και να οδηγεί την ομάδα του σε εντυπωσιακό τρίποντο, 5-2, ενάντια στην Ίπσουιτς στο Ολντ Τράφορντ.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή ανήκε στους γηπεδούχους, με τον Σέρπεν να σταματά τον Νταλότ στο δωδέκατο λεπτό, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο Ενσίσο απάντηση, με τον Λάμενς όμως να τον νικά σε τετ α τετ. Ο τερματοφύλακας της Γιουνάιτεντ είχε την απάντηση και στο σουτ του Μαέντα στο 22', ωστόσο στο 29' δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο στο σουτ του Ντέιβις, μετά την εξαιρετική προσπάθεια και το γύρισμα του Φατάγου.

Ο σκόρερ απείλησε και στο 31ο λεπτό αλλά δεν κατάφερε να φτάσει σε δεύτερο γκολ, με τους Κόκκινους Διαβόλους να φτάνουν στην ισοφάριση από το πουθενά στο 40', όταν ο Νούνιες γλίστρησε και έδωσε την ευκαιρία στον Κούνια να βρει τον Φερνάντες, ο οποίος τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 1-1.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ασύλληπτη ευκαιρία για τη Γιουνάιτεντ, καθώς στο 52' ο Μπούμο... κατάφερε να στείλει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι εξ επαφής. Δύο λεπτά αργότερα ο Σέρπεν σταμάτησε το μακρινό σουτ του Τίλεμανς, ενώ εντέλει στο 56' ένα σουτ του Μαγκουάιρ που κόντραρε στον Γκριβς έφερε την ολική ανατροπή - με τους φιλοξενούμενους να φωνάζουν για χέρι στην αρχή της φάσης.

Κάπου εκεί, το ματς πήρε τον δρόμο του, με τον Κούνια να κερδίζει πέναλτι από τον ίδιο παίκτη αμέσως μετά και τον Φερνάντες να γράφει το 3-1 στο 61', ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Σέρπεν σταμάτησε τον Ράσφορντ. Ο Μπρούνο ωστόσο είχε πάρει φόρα και μετά από αλλεπάλληλες κόντρες στην περιοχή, έκανε το 4-1 στο 68'. Ο Μπούμο ξεχείλωσε περαιτέρω το σκορ με ωραία λόμπα στο 82ο λεπτό, με τον Σέρπεν να γλιτώνει την ομάδα του από έκτο τέρμα στο 86', αποκρούοντας την κεφαλιά του Ντόργκου. Εντέλει, ο Ενσίσο έκλεψε και έδωσε έτοιμο γκολ στον Άκπομ στο 90+2', με τον άλλοτε φορ του ΠΑΟΚ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.