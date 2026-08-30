Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Μαγκουάιρ έκλεψε την μπάλα με το χέρι αλλά το γκολ δεν ακυρώθηκε
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Ο Χάρι Μαγκουάιρ βρήκε την μπάλα με το χέρι, εντούτοις το γκολ για το 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενάντια στην Ίπσουιτς μέτρησε κανονικά.
Ένα σουτ του Χάρι Μαγκουάιρ που κόντραρε στον Γκριβς έφερε το 2-1 για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενάντια στην Ίπσουιτς, με τον έμπειρο αμυντικό να έχει κλέψει την μπάλα δευτερόλεπτα νωρίτερα με το χέρι. Κάτι που ωστόσο δεν έφερε την ακύρωση του τέρματος, προκαλώντας τεράστια απορία.
ROBBERY HARRY MAGUIRE CLEARLY HANDBALLS BEFORE THE GOAL IPSWICH HAVE BEEN ROBBED pic.twitter.com/0WsSLwVXiL— Danis (@DanisMCFC) August 30, 2026
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