Όπως αποκάλυψε το Athletic, η Νότιγχαμ Φόρεστ έδωσε ένα τεράστιο ποσό για τον Ομάρι Χάτσινσον, με την Ίπσουιτς να λέει «όχι» στη σχετική πρόταση.

Η Ίπσουιτς Τάουν απάντησε αρνητικά στην πρόταση της Νότιγχαμ Φόρεστ για την απόκτηση του Ομάρι Χάτσινσον, με τους «αγρότες» να ζητούν περισσότερα για τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό. Η πρόταση της Φόρεστ άγγιζε τα 41 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκάλυψε το Athletic, ωστόσο οι άνθρωποι της Ίπσουιτς τη θεώρησαν ανεπαρκή, δείχνοντας πως βασίζονται πολύ στον 20χρονο άσο.

Ο Χάτσινσον, που ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Άρσεναλ, μετακόμισε στην Τσέλσι το καλοκαίρι του 2022, όμως πραγματοποίησε μόλις δύο εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα. Το 2023 δόθηκε δανεικός στην Ίπσουιτς κι ένα χρόνο αργότερα η μεταγραφή του έγινε μόνιμη, με το κόστος της να φτάνει τα 26,5 εκατομμύρια ευρώ.

Με τη φανέλα της Ίπσουιτς, ο Χάτσινσον έχει αγωνιστεί σε 82 ματς, έχοντας σημειώσει 14 γκολ και μοιράσει οκτώ ασίστ. Ο ίδιος έχει ενεργό ρόλο και στην εθνική νέων της Αγγλίας. Στο πρόσφατο ΕURO U21 αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια και μάλιστα σκόραρε στον τελικό απέναντι στη Γερμανία, συμβάλλοντας στη νίκη των Λιονταριών με 3-2 στην παράταση.