Με επίσημή ανακοίνωσή της, η Γουέστ Χαμ επιβεβαίωσε ότι ο Λούκας Πακετά απαλλάχθηκε από όλες τις φερόμενες στοιχηματικές παραβιάσεις για τις οποίες κατηγορούνταν.

Οι «Times» είχαν πρόσφατα αποκαλύψει την απαλλαγή του Λούκας Πακετά από τις κατηγορίες για χειραγώγηση καρτών (spot-fixing) σε ματς της Premier League από μία ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή.

Η ετυμηγορία πήρε πλέον και επίσημη μορφή, με την Γουέστ Χαμ να γνωστοποιεί μέσω ανακοίνωσής της την σχετική απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο ποδοσφαιριστής της αθωώθηκε από τις εν λόγω κατηγορίες.

West Ham United can confirm that an independent Regulatory Commission has cleared Lucas Paquetá of misconduct charges made against him by the Football Association for alleged breaches of FA rule E5.