Η ανεξάρτητη επιτροπή που ερευνούσε την υπόθεση του Λούκας Πακετά για ύποπτες κάρτες σε αγώνες της Premier League απάλλαξε τον ποδοσφαιριστή από τις κατηγορίες της FA για χειραγώγηση.

Αίσιο τέλος είχαν οι περιπέτειες του Λούκας Πακετά με την FA. Η Αγγλική Ομοσπονδία είχε απαγγείλει κατηγορίες στον Βραζιλιάνο επιθετικό για χειραγώγηση καρτών σε αγώνες της Premier League και πιθανή ενοχή του θα μπορούσε να είχε αποβεί καταδικαστική για την εξέλιξη της καριέρας του με αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο έως και δέκα χρόνια!

Σύμφωνα ωστόσο με τους «Times», τέλος καλό - όλα καλά για τον Πακετά! Μια ανεξάρτητη επιτροπή που ερεύνησε διεξοδικά την υπόθεση για μήνες αποφάσισε να απαλλάξει τον ποδοσφαιριστή από τις σχετικές κατηγορίες, με την ετυμηγορία να ανακοινώνεται εντός της επόμενης εβδομάδας.

Από την αρχή της υπόθεσης ο Πακετά διατράνωνε την αθωότητά του, ενώ είχε παρουσιαστεί έκπληκτος με την απόφαση της FA να του απαγγείλει κατηγορίες, ενώ είχε επιδείξει άψογη συνεργασία σε όλα τα στάδια της έρευνας.

«Είμαι εξαιρετικά έκπληκτος και αναστατωμένος που η FA αποφάσισε να μου απαγγείλει κατηγορίες. Για εννέα μήνες συνεργάστηκα πλήρως σε κάθε στάδιο της έρευνάς τους και παρείχα όλες τις πληροφορίες που μπορούσα. Αρνούμαι πλήρως όλες τις κατηγορίες και θα παλέψω με όλη μου τη δύναμη για να καθαρίσω το όνομά μου» είχε τονίσει στο παρελθόν.

Θυμίζουμε πως η Αγγλική Ομοσπονδία κατηγόρησε τον Βραζιλιάνο πως είχε πάρει σκόπιμα κίτρινες κάρτες σε αγώνες της Γουέστ Χαμ απέναντι σε Λέστερ, Άστον Βίλα, Λιντς και Μπόρνμουθ τις σεζόν 2022/2023 και 2023/2024. Οι σχετικές κατηγορίες εναντίον του μάλιστα είχαν καταστεί αποτρεπτικές και για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Μάντσεστερ Σίτι πίσω στο καλοκαίρι του 2024, ενώ οι Citizens είχαν δώσει τα χέρια με τη Γουέστ Χαμ για το ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ.

Sources with knowledge of the case have told The Times that the player is understood to have been cleared by an independent regulatory commission with the decision due to be announced next week.



