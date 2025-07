Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα από Αγγλία και Γερμανία, η Νιουκάστλ απέσυρε το ενδιαφέρον της για τον 23χρονο επιθετικό, με την ομάδα του Σλοτ να μένει πλέον μόνη της στην κούρσα της απόκτησής του και να έχει έρθει σε συμφωνία για συνεργασία έξι ετών.

Μόνη της παίζει πλέον... μπάλα για την απόκτηση του Ουγκό Εκιτικέ η Λίβερπουλ, λίγες μόλις ώρες από τη στιγμή που ουσιαστικά μπήκε στο παιχνίδι της απόκτησής του από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, καθώς η Νιουκάστλ απέσυρε το ενδιαφέρον της, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές.

Ο γερμανικός σύλλογος απέρριψε πρόταση από τις «καρακάξες», η οποία πλησίαζε τα 80 εκατ. ευρώ, καθώς εκτιμά ψηλότερα την αξία του Γάλλου στράικερ των 22 γκολ και 12 ασίστ σε 48 συμμετοχές την περασμένη σεζόν. Έτσι, η ομάδα του Άρνε Σλοτ, που ακόμη δεν έχει στείλει επίσημη προσφορά, ουσιαστικά έμεινε μόνη στην... κούρσα για τον 23χρονο.

Μάλιστα το... πράγμα προχωράει γρήγορα, καθώς αρκετά ΜΜΕ επικαλούνται συμφωνία του παίκτη με τους πρωταθλητές Αγγλίας για συνεργασία έξι ετών.

