Σύμφωνα με δημοσίευμα του Footmercato, άνθρωποι των πρωταθλητών Αγγλίας συναντήθηκαν με εκπροσώπους του 28χρονου στράικερ, συζητώντας για πιθανή μετακίνησή του στο «Άνφιλντ».

Ο αδόκητος χαμός του Ντιόγκο Ζότα έχει «βυθίσει» στο πένθος τη Λίβερπουλ, η οποία χθες (13/7) έδωσε το πρώτο φιλικό παιχνίδι για φέτος, με αντίπαλο την Πρέστον σε ένα άκρως συγκινησιακό κλίμα.

Ωστόσο, η... ζωή συνεχίζεται και οι άνθρωποι της ομάδας ψάχνουν τον κατάλληλο ποδοσφαιριστή για ενίσχυση στην επίθεση, αφού όπως όλα δείχνουν ο Ντάργουιν Νούνιες θα αποτελέσει παρελθόν το προσεχές διάστημα. Μετά τους Ίσακ, Εκιτικέ και Λούκμαν που έχουν «πέσει» στο τραπέζι του Άρνε Σλοτ, το Footmercato αποκαλύπτει και νέο όνομα στη λίστα. Αυτό του Ζαν Φιλίπ Ματετά.

Ο επιθετικός της Κρίσταλ Πάλας πραγματοποίησε σπουδαία σεζόν, με 14 γκολ και 4 ασίστ σε 46 εμφανίσεις, κερδίζοντας και το FA Cup. Μάλιστα, όπως αναφέρει το εν λόγω μέσο, ήδη άνθρωποι των «Reds» είχαν συνάντηση στο Παρίσι με τους εκπροσώπους του παίκτη, προκειμένου να δουν τις προθέσεις για μια ενδεχόμενη συνεργασία, ενώ η τιμή του εκτιμάται μεταξύ 50 και 60 εκατ. ευρώ.

🚨EXCL #LFC #YNWA 🔴🔴



🎯french striker Jean-Philippe Mateta 🇫🇷 and his representative met with Liverpool in Paris last dayshttps://t.co/sG8knv9SFv pic.twitter.com/jmLzocZvAH