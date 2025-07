Η Άρσεναλ έχει συμφωνήσει με τον Κρίστιαν Μοσκέρα της Βαλένθια και είναι κοντά στο να κλείσει το deal με τον 21χρονο μπακ.

Η Άρσεναλ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει ακόμη μία σημαντική μεταγραφή, αυτή του Κρίστιαν Μοσκέρα από τη Βαλένθια. Ο 21χρονος στόπερ έχει συμφωνήσει τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του με τους Κανονιέρηδες και απομένει να κλείσει η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο.

Ο Μοσκέρα προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με τις Νυχτερίδες, όπου κατέγραψε 41 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 37 στη La Liga. Παράλληλα, έπαιξε και στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της Ισπανίας στο πρόσφατο EURO U21. Η Άρσεναλ τον βλέπει ως βασική επιλογή πίσω από το δίδυμο Γκαμπριέλ και Σαλιμπά, που είχαν επίσης «γεμάτες» χρονιές.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα δείχνει ιδιαίτερα ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι. Ήδη έχουν αποκτηθεί οι μέσοι Θουμπιμέντι και Νόργκααρντ, ο Κέπα από την Τσέλσι, ενώ έχει επιτευχθεί και συμφωνία με τον Νόνι Μαντουέκε. Παράλληλα, ανοιχτή είναι και η υπόθεση του Βίκτορ Γκιόκερες, σε ένα deal που φτάνει τα 73,5 εκατ. ευρώ.

