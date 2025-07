Μόνο ορισμένες λεπτομέρειες φαίνεται πως έχουν απομείνει, έτσι ώστε ο Σουηδός επιθετικός να μετακομίσει στο Νησί για λογαριασμό της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.

Ολοκληρώνεται με αίσιο τέλος το σίριαλ της μεταγραφής του Βίκτορ Γιόκερες στην Άρσεναλ, παρά τα «χίλια κύματα» από τα οποία πέρασαν οι διαπραγματεύσεις και η γενικότερη κατάσταση.

Οι «κανονιέρηδες» ήρθαν σε συμφωνία με τη Σπόρτινγκ για τον 27χρονο στράικερ σε ένα deal που αγγίζει τα 73.5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων μπόνους, με τον Γίοκερες μάλιστα να έχει απορρίψει «τεράστια» πρόταση από Σαουδική Αραβία προκειμένου να δουλέψει με τον Μικέλ Αρτέτα.

Βρισκόμαστε πλέον στο τελικό στάδιο της μετακίνησης, με τους εκπροσώπους του Γιόκερες να είναι στο Λονδίνο, έτσι ώστε να διευθετηθούν ορισμένες λεπτομέρειες και να ολοκληρωθεί τυπικά η συμφωνία. Έπειτα, ο Σουηδός θα ταξιδέψει και εκείνος άμεσα στο Νησί, για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο πέντε ετών.

🚨🔴⚪️ Understand Gyökeres’ agents have landed in London to seal details of the deal with Arsenal!



All set also for Viktor to travel for medical as soon as details will be sorted.



€63.5m plus €10m deal almost agreed, commission reduced as it has to be fixed today.



🏁🇸🇪 pic.twitter.com/3xzGvQSUo9