Άρσεναλ και Βίκτορ Γιόκερες κατέληξαν σε συμφωνία για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και απομένει μονάχα το πράσινο φως από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Άρσεναλ! Μετά την ανακοίνωση του Μάρτιν Θουμπιμέντι, οι Gunners παλεύουν για να ξεκλειδώσουν και τη μεταγραφή του Βίκτορ Γιόκερες από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης.

Η στασιμότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα γύρω από την υπόθεση του Μπέντζαμιν Σέσκο ώθησε τους Λονδρέζους να στραφούν στην περίπτωση του Σουηδού φορ των Λιονταριών, ανοίγοντας παράλληλα κύκλο επαφών με τη Σπόρτινγκ για να ολοκληρώσουν το deal.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Άρσεναλ έχει λάβει ήδη το πράσινο φως του ποδοσφαιριστή, με τον οποίο κατέληξε σε συμφωνία για συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030.

Από την πλευρά του ο Γιόκερες έχει ξεκαθαρίσει στη Σπόρτινγκ πως η Άρσεναλ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον ίδιο, παρά το ενδιαφέρον που έχει εκφράσει με έντονο τρόπο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Προς το παρόν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο συλλόγων συνεχίζονται και απομένει το χρυσό deal που θα οριστικοποιήσει τη μεταγραφή.

