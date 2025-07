Η Άρσεναλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρτίν Θουμπιμέντι από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με τον 26χρονο Ισπανό να υπογράφει συμβόλαιο πενταετούς διαρκείας στους Άγγλους.

Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε τo deal για την απόκτηση του Μαρτίν Θουμπιμέντι από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, σε μια μεταγραφή που άγγιξε το ποσό των 65 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ισπανός χαφ αποτελεί τη δεύτερη καλοκαιρινή προσθήκη των Κανονιέρηδων, μετά την άφιξη του Κέπα Αριθαμπαλάγκα από την Τσέλσι αντί 5 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Λονδίνου έχοντας υπογράψει συμβόλαιο πενταετούς διαρκείας με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

«Είναι μια τεράστια στιγμή στην καριέρα μου. Είναι η μεταγραφή που έψαχνα και μια κίνηση που ήθελα να κάνω. Μόλις πατήσεις το πόδι σου εδώ, συνειδητοποιείς πόσο μεγάλη είναι αυτή η ομάδα και αυτός ο σύλλογος. Έβαλα στο στόχαστρο την Άρσεναλ επειδή το στυλ παιχνιδιού της μου ταιριάζει. Έχουν δείξει τις δυνατότητές τους πρόσφατα και τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ισπανός.

Signed and sealed.



The latest addition to our midfield has arrived 😍 pic.twitter.com/4pnz1Zrapd