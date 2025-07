Σύμφωνα με την Athletic, η Άρσεναλ και ο Βίκτορ Γιόκερες έχουν συμφωνήσει για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του Σουηδού και οι επαφές με τη Σπόρτινγκ είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

Η Άρσεναλ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απόκτηση του Βίκτορ Γιόκερες, με τον Σουηδό επιθετικό να αποτελεί έναν από τους μεγάλους μεταγραφικούς στόχους των Κανονιέρηδων εδώ και καιρό. Η υπόθεση αυτή φαίνεται πως θα έχει αίσιο τέλος, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν.

Ο 27χρονος φορ έχει ήδη συμφωνήσει με τους Άγγλους τους προσωπικούς όρους του πενταετούς συμβολαίου του, ενώ έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στο «Έμιρεϊτς».

Οι διαπραγματεύσεις για το ύψος του ποσού της μεταγραφής συνεχίζονται, όμως όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές βαδίζουν προς τη συμφωνία. Ο Μικέλ Αρτέτα πιέζει για την άμεση ολοκλήρωση του σήριαλ της μεταγραφής του Σουηδού, ώστε να έχει διαθέσιμο τον παίκτη με την έναρξη της προετοιμασίας. Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως το να ενταχθεί στο δυναμικό της Άρσεναλ είναι η μοναδική επιθυμία του 27χρονου, απορρίπτοντας οποιαδήποτε άλλη πρόταση.

Ο Γιόκερες πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή σεζόν με τη Σπόρτινγκ, πετυχαίνοντας 54 γκολ σε 52 ματς και οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση νταμπλ στην Πορτογαλία. Από τη στιγμή που μετακόμισε στα Λιοντάρια από την Κόβεντρι το 2023, ο ίδιος έχει καταγράψει 97 γκολ σε 102 αγώνες, παρουσιάζοντας τρομερή συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια.

Νωρίτερα, η Άρσεναλ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Μαρτίν Θουμπιμέντι από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

