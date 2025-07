Ο Βίκτορ Γιόκερες έχει λάβει άδεια για να επιστρέψει στις προπονήσεις της Σπόρτινγκ στις 11/7, με τον ίδιο να φιλοδοξεί να τελειώσει η μεταγραφή του στην Άρσεναλ ως τότε.

Το σίριαλ με το μέλλον του Βίκτορ Γιόκερες αναμένεται να τραβήξει κι άλλο. Ο Σουηδός έχει εξασφαλίσει άδεια για να παρουσιαστεί στην προετοιμασία της Σπόρτινγκ στις 11/7, παραμονή της αναχώρησης της ομάδας για τον Αλγκάρβε, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα A Bola, ο 27χρονος επιθετικός έχει την άδεια να παρατείνει τις διακοπές του για μερικές ακόμα ημέρες και ανήκει στο τελευταίο γκρουπ παικτών που θα ξεκινήσει προετοιμασία, μαζί με τους Χάρντερ και Κέντα, οι οποίοι συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 με τις εθνικές ομάδες της Δανίας και της Πορτογαλίας αντίστοιχα.

Η Παρασκευή (11/7) είναι επίσης η μέρα που θα γίνει μια πρώτη αξιολόγηση των νεαρών παικτών της Β' ομάδας, οι οποίοι συνεχίζουν να προπονούνται με την πρώτη ομάδα.

Θυμίζουμε ότι η Άρσεναλ έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον, προτείνοντας 55 εκατομμύρια ευρώ συν 10 εκατομμύρια σε μπόνους επίτευξης στόχων, χωρίς όμως να έχει καταθέσει επίσημη πρόταση. Η Σπόρτινγκ επιμένει πως για να δεχτεί πώληση, πρέπει να φτάσει προσφορά ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.

🚨 Sporting are willing to accept a structured payment deal for Viktor Gyokeres after initially wanting €80M [£69M] up front.



(Source: A Bola) pic.twitter.com/YM0SxhrLbk