Αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Άντονι Ελάνγκα είναι η Νιούκαστλ που έστειλε στην Νότιγχαμ Φόρεστ πρόταση άνω των 60 εκατ. ευρώ.

Η Νιούκαστλ θέλει να δώσει συνέχεια στην εξαιρετική περσινή χρονιά ενισχύοντας το ρόστερ της στο επιθετικό κομμάτι ενόψει της νέας σεζόν. Για τον λόγο αυτό, οι Magpies έχουν ήδη στείλει πρόταση ύψους 64 εκατ. ευρώ στην Νότιγχαμ Φόρεστ προκειμένου να κάνει δικό της τον Άντονι Ελάνγκα.

Αυτό αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η Νιούκαστλ πιέζει από την πλευρά της ώστε να ολοκληρωθεί το εν λόγω deal.

Ο Ελάνγκα μετακόμισε στη Φόρεστ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντί 16 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2023 ολοκληρώνοντας την περσινή σεζόν με έξι γκολ και δώδεκα ασίστ σε 43 συνολικά συμμετοχές.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Newcastle have sent £55m bid to Nottingham Forest for Anthony Elanga today.



Negotiations underway with #NUFC now pushing to get it done. pic.twitter.com/uFuWlx556K