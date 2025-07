Η τραγική είδηση για τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του σόκαρε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, με τους συλλόγους της Premier League και όλο το ποδοσφαιρικό κοινό να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Ντιόγκο Ζότα στα 28 του και του 26χρονουαδερφού του Αντρέ, συγκλόνισε το ποδοσφαιρικό κοινό της Αγγλίας. Όλοι οι σύλλογοι της Premier League, καθώς και η διοργανώτρια αρχή, εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του ποδοσφαιριστή μέσα από συγκινητικά μηνύματα.

Άρσεναλ: Οι σκέψεις όλων στην Άρσεναλ είναι με την οικογένεια, τους φίλους του Ντιόγκο και όλους όσοι συνδέονται με τη Λίβερπουλ. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντιόγκο.

Άστον Βίλα: Όλοι στην Άστον Βίλα θα θέλαμε να εκφράσουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τα αγαπημένα πρόσωπα του Ντιόγκο Ζότα και σε όλους στη Λίβερπουλ σε αυτή την τραγική στιγμή.

Μπόρνμουθ:Πολύ λυπηρή είδηση. Όλοι στην Μπόρνμουθ εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους του Ντιόγκο και σε όλο το προσωπικό σας.

Μπρέντφορντ: Στέλνουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους του Ντιόγκο και σε όλους στη Λίβερπουλ σε αυτή την απίστευτα θλιβερή στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντιόγκο.

Μπράιτον: Οι σκέψεις όλων στην Μπράιτον είναι με τους φίλους και την οικογένεια του Ντιόγκο Ζότα και του Αντρέ Σίλβα, μετά τα συνταρακτικά νέα για τον θάνατό τους.

Μπέρνλι: Οι σκέψεις όλων στην Μπέρνλι είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ, μετά τα συνταρακτικά νέα για την απώλειά τους.

Τσέλσι: Όλοι στην Τσέλσι είμαστε συντετριμμένοι μαθαίνοντας για τον τραγικό χαμό του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους τους και όλους στη Λίβερπουλ σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή.

Κρίσταλ Πάλας: Όλοι στην Κρίσταλ Πάλας εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους του Ντιόγκο και σε όλους στη Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ θλιβερής περιόδου.

Έβερτον: Όλοι στην Έβερτον είμαστε βαθύτατα λυπημένοι για τον τραγικό χαμό του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους τους σε αυτή τη θλιβερή στιγμή.

Φούλαμ: Είμαστε συντετριμμένοι από τα σοκαριστικά νέα ότι ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδελφός του, Αντρέ Σίλβα, «έφυγαν» από τη ζωή. Όλοι στη Φούλαμ σκεφτόμαστε τους πολλούς ανθρώπους που επηρεάστηκαν από αυτές τις τραγικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένων όλων στη Λίβερπουλ.

Λιντς: Οι σκέψεις όλων στη Λιντς είναι με την οικογένεια, τους φίλους του Ντιόγκο Ζότα και όλους όσοι συνδέονται με τη Λίβερπουλ σε αυτή την καταστροφική στιγμή.

Μάντσεστερ Σίτι:Όλοι στη Μάντσεστερ Σίτι είμαστε σοκαρισμένοι και λυπημένοι μαθαίνοντας τα συνταρακτικά νέα για τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα. Στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους του και όλους στη Λίβερπουλ σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντιόγκο.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια είναι με τους αγαπημένους του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ, και με όλους όσοι συνδέονται με τη Λίβερπουλ μετά τα σημερινά τραγικά νέα.

Νιούκαστλ: Είμαστε βαθύτατα λυπημένοι μαθαίνοντας τα τραγικά νέα για τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια είναι με την οικογένεια, τους φίλους του και όλους στη Λίβερπουλ σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντιόγκο.

Νότιγχαμ Φόρεστ: Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ είμαστε βαθύτατα λυπημένοι μαθαίνοντας για τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα. Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας είναι με τις οικογένειές τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα και όλους στη Λίβερπουλ και την Πενιαφιέλ σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή.

Σάντερλαντ: Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους, τους συμπαίκτες του Ντιόγκο και όλους στη Λίβερπουλ σε αυτή την απίστευτα δύσκολη περίοδο. Αναπαύσου εν ειρήνη.

Τότεναμ: Όλοι στην Τότεναμ είμαστε βαθύτατα λυπημένοι μαθαίνοντας για τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα. Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους του και όλους στη Λίβερπουλ σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή.

Γουέστ Χαμ: Όλοι στη Γουέστ Χαμ είμαστε βαθιά λυπημένοι μαθαίνοντας για τον τραγικό χαμό του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα. Στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και όλους όσοι συνδέονται με τη Λίβερπουλ σε αυτή την αδιανόητα δύσκολη στιγμή.

Γουλβς: Είμαστε συντετριμμένοι. Ο Ντιόγκο ήταν λατρεμένος από τους φιλάθλους μας, αγαπητός από τους συμπαίκτες του από όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους Γουλβς. Οι αναμνήσεις που δημιούργησε δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τα αγαπημένα πρόσωπα του Ντιόγκο και του αδελφού του, Αντρέ. Θα σας θυμόμαστε για πάντα.