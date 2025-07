Η UΕFA εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον ξαφνικό χαμό του Ντιόγκο Ζότα, ανακοινώνοντας διήμερο πένθος με τις παίκτριες του Women's EURO να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη εκείνου και του αδελφού του.

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι συντετριμμένος μετά την είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα και άφησε την τελευταία του πνοή μαζί με τον αδελφό του.

Η UEFA εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της για τον χαμό του Πορτογάλου επιθετικού της Λίβερπουλ και κυρήσσοντας διήμερο πένθος στη μνήμη των δύο παικτών που έφυγαν από τη ζωή.

Μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση η Ομοσπονδία έκανε σαφές ότι στα ματς του Women's EURO 2025 που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελβετία, σήμερα (3/7) και αύριο θα τηρηθεί από τις παίκτριες που θα αγωνιστούν ενός λεπτού σιγή.

Παράλληλα, οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής Πορτογαλίας που θα κάνουν πρεμιέρα σήμερα κόντρα στην Ισπανία, θα φορέσουν μαύρο περιβραχιόνιο.

On behalf of the European football community, we are deeply saddened to learn of the tragic passing of Diogo Jota, Portugal international and Liverpool FC forward, along with his brother André Silva.



