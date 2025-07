Το πρώτο βίντεο από το αυτοκίνητο του Ζότα: Άμορφη μάζα η Lamborghini (vid)

Η Lamborghini την οποία οδηγούσε ο Ντιόγκο Ζότα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε από τον τόπο του τροχαίου δυστυχήματος.

Άμορφη μάζα έχει γίνει η Lamborghini στην οποία επέβαινε ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδελφός του. Οι δύο τους βρήκαν τραγικό θάνατο στις 00:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης στον αυτοκινητόδρομο A52 στην Αμόρα με το αυτοκίνητό τους να έχει καταστραφεί εντελώς, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε.

Life is so unpredictable man. Liverpool’s Diogo Jota is no more. Just 28, married two weeks ago… now gone in a car crash in Spain. His car caught fire after the crash. Video from the accident site ! R.I.P. #DiogoJota pic.twitter.com/y71c1ZEJeh