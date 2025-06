Ο άσος της Κρίσταλ Πάλας αποτελεί «μήλον της έριδος» για τα κορυφαία κλαμπ της Premier League, με την Άρσεναλ να μπαίνει στη «μάχη» της απόκτησής του.

Το όνομα του Εμπερέτσι Έζε είναι ένα από αυτά που απασχολούν περισσότερο τις τελευταίες ημέρες στην Premier League.

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Κρίσταλ Πάλας, όπου με δικό του γκολ της χάρισε το FA Cup σκοράροντας το μοναδικό γκολ του τελικού απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, ο 27χρονος βρίσκεται στη λίστα των κορυφαίων ομάδων του Νησιού.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μετά την Τότεναμ, που παραμένει στο παιχνίδι, και η Άρσεναλ ενδιαφέρεται για τον παίκτη, έχοντας μάλιστα κάνει μια πρώτη επαφή με το περιβάλλον του το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Μάλιστα, οι Λονδρέζοι επικοινωνούν και με την Πάλας, έτσι ώστε να μάθουν τις συνθήκες μιας πιθανής συμφωνίας.

🚨🔴⚪️ Arsenal have made contact with Eberechi Eze’s camp over the weekend.



Contacts are taking place for Crystal Palace star with #AFC informed on deal conditions.



Tottenham remain also keen on Eze. pic.twitter.com/WlZ0qlLkov