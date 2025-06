Η Τότεναμ φαίνεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Εμπερέτσι Έζε, εκτιμώντας πως ο μεσοεπιθετικός της Κρίσταλ Πάλας θα ήταν θετικός σε μια πιθανή μετακίνηση στους Λονδρέζους.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Τότεναμ έχει εκφράσει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον της για τον Εμπερέτσι Έζε της Κρίσταλ Πάλας, ενώ διατηρεί και καλές σχέσεις με τους ατζέντηδες που τον εκπροσωπούν. Ο Εζέ φαίνεται να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Τόμας Φρανκ για την ενίσχυση της ομάδας.

Ο 26χρονος μπορεί να παίξει ως εξτρέμ ή ως δεκάρι και θα δώσει μία παραπάνω λύση στην μεσοεπιθετική γραμμή των Σπερς. Ο διεθνής Άγγλος έχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του που σχεδόν αγγίζει τα 80 εκατ. ευρώ.

Την περασμένη σεζόν ο Έζε ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Κρίσταλ Πάλας, βοηθώντας την να κατακτήσει την 12η θέση στην Premier League. Ωστόσο, αυτό που έκλεψε πραγματικά την παράσταση ήταν η κατάκτηση του FA Cup με τον Έζε να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε όλη την πορεία της ομάδας του, σημειώνοντας κιόλας το μοναδικό γκολ στον τελικό απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Συνολικά, τη σεζόν που μας πέρασε, ο Έζε φόρεσε τη φανέλα των Αετών 43 φορές, καταγράφοντας 14 γκολ και 11 ασίστ.

