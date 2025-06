Κωστούλας και Τζίμας μετρούν αντίστροφα για την παρουσία τους στην Μπράιτον, ωστόσο με το… καλημέρα θα έχουν μια σημαντική απώλεια.

Ένα θρεπτικό πρωινό αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο για μια ημέρα γεμάτη ενέργεια. Κι όταν ο σεφ ξέρει να αποτυπώνει την τέχνη του στην κουζίνα, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Ένας από αυτούς είναι και ο Γουίλ Καρβάλιο, ο σεφ που έκανε τη διαφορά στην Μπράιτον με τα δημιουργήματά του. Ένα από αυτά ήταν και ο διάσημος «σούπερ χυμός», τον οποίο οι παίκτες της ομάδας αποθέωναν.

Ο χυμός του είχε γίνει γνωστός σε όλη την ποδοσφαιρική Αγγλία, με τζίντζερ, κουρκουμά, κέιλ και διάφορα φρούτα να δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα γεύσης και ενέργειας για το οποίο ο Πορτογάλος σεφ ήταν ιδιαίτερα περήφανος. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποικιλία από γεμίσεις για ομελέτες, το πρωινό στην Μπράιτον ήταν σκέτη απόλαυση.

Ωστόσο, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας στάθηκαν άτυχοι, καθώς ο Γουίλ Καρβάλιο αποχώρησε από τον σύλλογο της καρδιάς του, μετακομίζοντας στο Μάντσεστερ και τη Γιουνάιτεντ.

«Στενοχωριέμαι που αποχωρώ από αυτή την ομάδα. Μένει πίσω μια σημαντική παρακαταθήκη. Σας αγαπώ όλους!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Καρβάλιο, με το τατουάζ της Μπράιτον να του θυμίζει για πάντα μια εξαιρετική περίοδο της καριέρας του.

Ο Πορτογάλος σεφ είχε ιδιαίτερο δέσιμο με τους ποδοσφαιριστές, καθώς τολμούσε υπερβάσεις με παραδοσιακά πιάτα από διάφορες χώρες. Αν παρέμενε στο Amex, ίσως κάποια στιγμή να έβλεπαν και... μουσακά στο μενού!

"Everything we have is fresh... other than the baked beans. The only player who is really keen on the baked beans is Lewis Dunk."



Our executive performance chef, Will Carvalho reveals all about fuelling our squad to compete in the #PL and his secrets in the kitchen. pic.twitter.com/L3xLMgvRqi